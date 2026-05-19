開放指數型連結基金保險銷售？金管會揭露研議進度

壽險公會提出研議引進「指數型連結基金保險（FIA）」等新型商品，金管會保險局副局長陳清源19日表示，金管會已請公會就國外監理制度與市場實務提出完整建議，並持續就法規架構、商品設計、銷售管理及資訊揭露等面向進行研議，後續須配合相關法規及配套進一步討論。

陳清源指出，FIA屬於指數連結型年金保險商品，是傳統型保單，業者設計上會將保費分為固定帳戶與指數連結帳戶，其中主要投資曝險來自指數連結帳戶，並可能參考如S&P 500等國際指數，業者會透過期貨、選擇權等衍生性商品進行避險操作，以達成貼近指數報酬的效果。

陳清源進一步說明，此類指數連結商品所採用的指數須具備穩定性與透明度，並符合國際證券監理機構組織（IOSCO）相關原則。至於銷售對象、適用幣別等均未定案，仍待後續制度設計與配套完善後再行確認。

金管會說明，去年已開放國際保險業務分公司（OIU）銷售指數連結型萬能壽險（IUL），但國內市場尚未開放。IUL與FIA皆屬傳統型保險架構，差異在於FIA為年金商品，而IUL為壽險商品；IUL可由業者自行設計連結指數，主管機關並未特別限制標的內容。

金管會表示，壽險公會亦建議同步研議開放IUL於國內銷售，相關議題目前均在整體法規修正與研議階段，將在兼顧風險控管與消費者權益前提下，審慎評估是否開放及相關配套機制。