快訊

不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點

刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

陳文雄將出任兆豐投信代理總經理 最快下個月董事會通過後正式就任

經濟日報／ 記者余弦妙王奐敏／台北即時報導

據了解，近日行政院已核定前新光投信總經理陳文雄接任兆豐投信代理總經理，最快下個月兆豐金董事會通過後就會正式就任，後續有望循慣例真除。

陳文雄3月2日已至兆豐投信就任，先出任副總經理及投資部主管，3月底接任代理總經理許峰嶸退休後的發言人一職。外界預期，以陳文雄過去資歷跟領導新光投信的戰績，屆時有望接下代總經理，後續有機會再真除。目前看來，也正往這個進度進行中。

陳文雄中央大學財務金融研究所畢業，出身外商投信，2018年10月出任新光投信總經理，執掌新光投信期間，擴增ETF產品線，強化產品線，主導發行多檔新商品，成功將公司資產規模由300億元左右提升到突破千億元，規模翻升三倍有餘。隨2025年底新光投信與台新投信合併，陳文雄轉至台新投信擔任行銷業務處資深副總，但已於農曆年前離職。

兆豐投信近期積極招兵買馬，擴大產品規模。兆豐投信在董事長陳佩君帶領下，今年預定募集四檔新產品，也進軍主動式ETF，推出主動兆豐台灣豐收ETF（00996A），目前規模45.9億元。她也強調今年首要目標，是讓兆豐投信旗下出現首檔規模突破百億元的ETF。

兆豐金 兆豐 行政院

延伸閱讀

兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航

投資大趨勢論壇／元大投信董事長劉宗聖 ETF 市場 三大機會

統一投信基金規模連續12個月創高 晉級規模第五大投信

信義董事會 引進前輝達大將

相關新聞

新壽外價金縮水爭議 金管會：會計處理尚待釐清

針對台新新光金控旗下新光人壽外價準備金認列一事，金管會保險局副局長陳清源今日指出，新壽把要加回去的外價準備金475億元，在負債增加這475億元的同時，列入「其他資產」項下，由於6月1日是台新新光金控要交出財報的最後期限，台新新光金控也必須因應保險局對新壽的要求，在財報上同步調整。

央行規劃今年度繳庫逾2000億 續寫2010年以來新高

中央銀行報告指出，2026年度預計繳庫新台幣2000億4602萬7000元，較2025年度增加逾1688萬元，近3年均突...

陳文雄將出任兆豐投信代理總經理 最快下個月董事會通過後正式就任

據了解，近日行政院已核定前新光投信總經理陳文雄接任兆豐投信代理總經理，最快下個月兆豐金董事會通過後就會正式就任，後續有望循慣例真除。

數位存款帳戶首季底2,921萬戶 開戶年成長率寫新低

金管會公布最新數位存款帳戶開戶數統計，截至今年3月底，有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，累計開戶數達2921.6萬戶，較去年底增加93.4萬戶，季增率約3.3%，年增率為14.2%，寫史上同期新低，主要受到銀行近年行銷活動減少和基期持續墊高有關，市場步入成熟期，若未有新的刺激，恐只會越來越低。

兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航

據了解，兆豐投信副總經理暨投資部主管陳文雄，將接任代理總經理職務，後續有望真除；另外，台灣航業股份有限公司董事長一職，則將由前中華郵政董事長魏健宏接任，相關人事案均已獲行政院核定。

國票金股東會前一周 耐斯集團揭露民股「策反」對戰公股真相

國票金控改選前一周，國票金的老牌民股股東耐斯集團不堪持續被抹黑，決定由大股東陳冠如親自出面發出聲明，聲明中揭露被「某民股」策反的真相。據了解，該民股因為不滿公股的席次分配結果，因此主動找上耐斯集團提出「交換條件」，要求耐斯集團讓出已依公股協調結果談定的董事席次，甚至聲稱若和耐斯結盟，席次會超過公股的席次，而該民股對耐斯讓出一席的交換條件，更是直接以在副董事長選舉中投票支持耐斯集團為條件，但被陳冠如嚴詞拒絕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。