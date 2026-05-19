陳文雄將出任兆豐投信代理總經理 最快下個月董事會通過後正式就任

據了解，近日行政院已核定前新光投信總經理陳文雄接任兆豐投信代理總經理，最快下個月兆豐金董事會通過後就會正式就任，後續有望循慣例真除。

陳文雄3月2日已至兆豐投信就任，先出任副總經理及投資部主管，3月底接任代理總經理許峰嶸退休後的發言人一職。外界預期，以陳文雄過去資歷跟領導新光投信的戰績，屆時有望接下代總經理，後續有機會再真除。目前看來，也正往這個進度進行中。

陳文雄中央大學財務金融研究所畢業，出身外商投信，2018年10月出任新光投信總經理，執掌新光投信期間，擴增ETF產品線，強化產品線，主導發行多檔新商品，成功將公司資產規模由300億元左右提升到突破千億元，規模翻升三倍有餘。隨2025年底新光投信與台新投信合併，陳文雄轉至台新投信擔任行銷業務處資深副總，但已於農曆年前離職。

兆豐投信近期積極招兵買馬，擴大產品規模。兆豐投信在董事長陳佩君帶領下，今年預定募集四檔新產品，也進軍主動式ETF，推出主動兆豐台灣豐收ETF（00996A），目前規模45.9億元。她也強調今年首要目標，是讓兆豐投信旗下出現首檔規模突破百億元的ETF。