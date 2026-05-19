快訊

不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點

刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

數位存款帳戶首季底2,921萬戶 開戶年成長率寫新低

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會公布最新數位存款帳戶開戶數統計，截至今年3月底，有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，累計開戶數達2921.6萬戶，較去年底增加93.4萬戶，季增率約3.3%，年增率為14.2%，寫史上同期新低，主要受到銀行近年行銷活動減少和基期持續墊高有關，市場步入成熟期，若未有新的刺激，恐只會越來越低。

隨著市場逐漸成熟，數位存款帳戶成長動能持續放緩。金管會銀行局副局長王允中指出，今年3月數存帳戶年增率為14.2%，低於去年12月的15.24%，且寫史上同期新低，成長率呈現持續下滑趨勢，無論年增或季增趨緩的主因都是銀行近年行銷活動減少，以及數位帳戶基數持續墊高，導致整體成長率放款。

純網銀方面，包含將來銀行、連線銀行和樂天銀行等三家純網銀開立戶數約328.6萬戶，較前一季約增加11.7萬戶，季成長率為3.7%。

數位存款帳戶依照身分驗證強度區分，目前仍以第三類帳戶為主流，總戶數達1644.1萬戶，占整體數存戶逾五成，其中包含純網銀309.5萬戶，其次是第二類帳戶698.1萬戶，第一類帳戶則約579.4萬戶。由於第三類帳戶開戶方式主要依賴他行臨櫃實體帳戶或本人信用卡進行身分驗證，成為各銀行衝刺數位存款帳戶開戶數的主要管道。

王允中認為，銀行業整體數位存款帳戶開戶數成長率趨緩，不代表民眾不再需要數位存款帳戶，銀行較難要求客戶重複開立多個帳戶，現階段仍以使用安全為優先考量。展望未來，隨著數位化和金融科技發展，銀行或許可提出其他新型態開戶的試辦方式。

觀察個別銀行的數位存款帳戶開立情形，去年底到今年第1季底的統計數據顯示，台新銀行從460.57萬戶成長到468.53萬戶，奪下數位存款帳戶開戶數冠軍，其次為國泰世華銀行從326.29萬戶成長到339.43萬戶，第三到五名則是連線銀行由229.47萬戶成長到236.11萬戶、第一銀行從217.38萬戶成長至222.89萬戶，以及永豐銀行從215.69萬戶增加至222.7萬戶，皆突破220萬戶大關。

其他數位存款帳戶開戶數突破百萬戶的銀行共有五家，包含玉山銀行148.77萬戶、中國信託銀行142.3萬戶、台北富邦銀行126.38萬戶、彰化銀行115.1萬戶，以及華南銀行111.68萬戶。

金管會 市場

延伸閱讀

房仲：新青安寬限期到期效應浮現 房貸催收金額走高

2026 報稅季開跑 袋鼠金融精選回饋無上限報稅神卡

善的循環！台南做工行善團13年修繕325弱勢戶 省8600萬

人民幣存款 探12年低點

相關新聞

新壽外價金縮水爭議 金管會：會計處理尚待釐清

針對台新新光金控旗下新光人壽外價準備金認列一事，金管會保險局副局長陳清源今日指出，新壽把要加回去的外價準備金475億元，在負債增加這475億元的同時，列入「其他資產」項下，由於6月1日是台新新光金控要交出財報的最後期限，台新新光金控也必須因應保險局對新壽的要求，在財報上同步調整。

央行規劃今年度繳庫逾2000億 續寫2010年以來新高

中央銀行報告指出，2026年度預計繳庫新台幣2000億4602萬7000元，較2025年度增加逾1688萬元，近3年均突...

陳文雄將出任兆豐投信代理總經理 最快下個月董事會通過後正式就任

據了解，近日行政院已核定前新光投信總經理陳文雄接任兆豐投信代理總經理，最快下個月兆豐金董事會通過後就會正式就任，後續有望循慣例真除。

數位存款帳戶首季底2,921萬戶 開戶年成長率寫新低

金管會公布最新數位存款帳戶開戶數統計，截至今年3月底，有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，累計開戶數達2921.6萬戶，較去年底增加93.4萬戶，季增率約3.3%，年增率為14.2%，寫史上同期新低，主要受到銀行近年行銷活動減少和基期持續墊高有關，市場步入成熟期，若未有新的刺激，恐只會越來越低。

兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航

據了解，兆豐投信副總經理暨投資部主管陳文雄，將接任代理總經理職務，後續有望真除；另外，台灣航業股份有限公司董事長一職，則將由前中華郵政董事長魏健宏接任，相關人事案均已獲行政院核定。

國票金股東會前一周 耐斯集團揭露民股「策反」對戰公股真相

國票金控改選前一周，國票金的老牌民股股東耐斯集團不堪持續被抹黑，決定由大股東陳冠如親自出面發出聲明，聲明中揭露被「某民股」策反的真相。據了解，該民股因為不滿公股的席次分配結果，因此主動找上耐斯集團提出「交換條件」，要求耐斯集團讓出已依公股協調結果談定的董事席次，甚至聲稱若和耐斯結盟，席次會超過公股的席次，而該民股對耐斯讓出一席的交換條件，更是直接以在副董事長選舉中投票支持耐斯集團為條件，但被陳冠如嚴詞拒絕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。