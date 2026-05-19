聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航
據了解，兆豐投信副總經理暨投資部主管陳文雄，將接任代理總經理職務，後續有望真除；另外，台灣航業股份有限公司董事長一職，則將由前中華郵政董事長魏健宏接任，相關人事案均已獲行政院核定。
陳文雄今年初自新光投信轉戰兆豐投信，當時市場即傳出，雖先以副總經理暨投資部主管身分加入，但後續將循「代理、真除」模式接掌總經理職務。據悉，行政院日前已核定其代理總經理人事案，待相關程序完成後正式生效。
除兆豐投信外，公股金融與周邊事業高層布局也同步底定。據了解，台灣期貨交易所董事長吳自心將延任至2027年7月；合作金庫金融控股董事長林衍茂、總經理蘇佐正均獲續任。
此外，兆豐金融控股總經理張傳章也將續任。相關人事案均已獲行政院核定，後續將待各公司董事會完成程序後正式對外公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。