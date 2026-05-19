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兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

據了解，兆豐投信副總經理暨投資部主管陳文雄，將接任代理總經理職務，後續有望真除；另外，台灣航業股份有限公司董事長一職，則將由前中華郵政董事長魏健宏接任，相關人事案均已獲行政院核定。

陳文雄今年初自新光投信轉戰兆豐投信，當時市場即傳出，雖先以副總經理暨投資部主管身分加入，但後續將循「代理、真除」模式接掌總經理職務。據悉，行政院日前已核定其代理總經理人事案，待相關程序完成後正式生效。

除兆豐投信外，公股金融與周邊事業高層布局也同步底定。據了解，台灣期貨交易所董事長吳自心將延任至2027年7月；合作金庫金融控股董事長林衍茂、總經理蘇佐正均獲續任。

此外，兆豐金融控股總經理張傳章也將續任。相關人事案均已獲行政院核定，後續將待各公司董事會完成程序後正式對外公告。

兆豐 中華郵政 兆豐金融控股

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