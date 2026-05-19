兆豐投信總座傳由陳文雄代理後真除 魏健宏接掌台航

國票金控改選前一周，國票金的老牌民股股東耐斯集團不堪持續被抹黑，決定由大股東陳冠如親自出面發出聲明，聲明中揭露被「某民股」策反的真相。據了解，該民股因為不滿公股的席次分配結果，因此主動找上耐斯集團提出「交換條件」，要求耐斯集團讓出已依公股協調結果談定的董事席次，甚至聲稱若和耐斯結盟，席次會超過公股的席次，而該民股對耐斯讓出一席的交換條件，更是直接以在副董事長選舉中投票支持耐斯集團為條件，但被陳冠如嚴詞拒絕。

2026-05-19 20:27