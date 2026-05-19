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台股高檔震盪資產重配置 台中銀保經倡議「三三三一」原則

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台股今年以來交投熱絡，ETF規模突破7.8兆台幣，顯示台灣民眾資產高度集中於股市與投資型工具。台中銀保經指出，隨著全球政經風險攀升，過度曝險於波動資產恐導致家庭財務不穩，因此提出全新的資產配置「三三三一原則」，告別資產過度集中，檢視資產配置，同時兼顧生活品質。

台中銀保經表示，台灣民眾目前資產配置明顯「重投機、輕保障」。為了讓資產在穩健中快速增長，同時兼顧生活品質，建議民眾可考慮將資產按以下比例進行重組：

一、30％核心資產（穩健增長）：配置於大型權值股或穩健增長的標的。這些「買了不會睡不著」的核心配置，是支撐家庭財富的基石。

二、30％動能資產（趨勢獲利）：掌握趨勢、市場上漲動能或高獲利潛力的股票與基金，追求資產快速增值的機會。

三、30％穩健保全（分紅保單）： 將過去1~2年獲利的一部份轉入「分紅保單」。這類產品具備平穩機制，能透過保險公司的專業投資與紅利共享鎖定長期價值，對抗通膨 。民眾可依需求選擇外幣或台幣計價 。

四、10％犒賞金（提升品質）： 撥出獲利作為「犒賞金」，用於頂級旅遊、購物、換屋、換車等。

台中銀保經強調，將部分獲利撥入具備平穩機制的「分紅保單」，不僅提供壽險保障，對於高資產（HNW）客群而言，更是預留稅源與資產傳承的優質工具 。透過專業的規劃，能將不確定的市場紅利轉化為確定的守護力量，確保財富能穩健傳承給下一代 。

面對未來全球降息循環與地緣政治的不確定性，台中銀保經也提醒，強化保險與消費的平衡，讓財富管理回歸以人為本、以家庭為核心的初衷，才是真正的「聰明投資、智慧生活」。

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