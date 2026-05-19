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國票金股東會前一周 耐斯集團揭露民股「策反」對戰公股真相

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
雷虎科技董事長陳冠如。圖／本報資料照片
雷虎科技董事長陳冠如。圖／本報資料照片

國票金控改選前一周，國票金的老牌民股股東耐斯集團不堪持續被抹黑，決定由大股東陳冠如親自出面發出聲明，聲明中揭露被「某民股」策反的真相。據了解，該民股因為不滿公股的席次分配結果，因此主動找上耐斯集團提出「交換條件」，要求耐斯集團讓出已依公股協調結果談定的董事席次，甚至聲稱若和耐斯結盟，席次會超過公股的席次，而該民股對耐斯讓出一席的交換條件，更是直接以在副董事長選舉中投票支持耐斯集團為條件，但被陳冠如嚴詞拒絕。

陳冠如不願在聲明中點名該民股的身份，但近期市場對此傳言紛紛，該民股原本擬結盟耐斯，其身分已經呼之欲出。此外，對於知名律師梁懷信擔任愛之味董事，陳冠如也在聲明中強調，梁懷信早在多年前受其父親，耐斯集團已故總裁陳哲芳先生之看重與邀請，基於其法律專業，以法人董事身份出任愛之味董事以協助公司治理，這早已是公開且長期的事實，但此時卻遭抹黑。

他在聲明中明確指出，梁懷信以法律專業協助公股陣營處理相關事務，以及公股對於國票金改選的整體決策，與其擔任愛之味法人代表在法理上完全屬於各自獨立的範疇，但報導刻意將兩者張冠李戴、混為一談，企圖將公股之獨立決策抹黑為特定集團的操弄：「不僅邏輯錯亂，更是對公股行使法定職權與律師專業獨立性的嚴重污衊！」

以下是陳冠如今日的聲明全文：

本人陳冠如，針對有媒體報導「公股替耐斯集團作嫁？揭24年經營內幕」一文，其中涉及耐斯集團、本人及關係企業愛之味公司的諸多不實指控與偏頗推論，基於捍衛客觀事實、維護資本市場秩序，並堅守公司治理與法治原則，特發表以下嚴正聲明，以正視聽：

一、 耐斯集團持股25年從不對立，係可信賴之長期盟友，絕非搭便車之投機者

耐斯集團投資並持有國票金控股份已逾25年，持股比例始終維持在10%左右，屬於長期且穩定的制度化投資。這25年來，耐斯集團始終以公司長遠發展為念，與公股陣營從不對立，歷次改選均嚴格恪遵《公司法》與證券交易法規，全力配合並支持公股之穩定主導。在法理與實務上，耐斯集團始終是公股與廣大股東可信賴的長期盟友，絕非如報導所暗指、企圖「搭便車」或牟取短期利益的投機者。該報導以「作嫁」等欠缺客觀依據之偏頗詞彙，片面扭曲雙方長期的信任基礎與常態合作，已構成對耐斯集團25年來守法循規、穩定經營理念之嚴重抹黑。

二、 副董事長職位係歷史既有架構，其選任恪遵公司治理程序，非因人設事

國票金控之副董事長一職，自2011年起即為既有的公司治理格局，迄今已穩定運作逾14年，絕非本次改選所新創。報導刻意忽略此一長達十餘年的歷史脈絡，將既有體制描述為對特定股東之「獨厚」，顯屬斷章取義。再者，依據法規與實務，副董事長之選任，必須於董事會改選後，由全體董事依公司治理程序與本公司章程共同選出。任何改選前由外部媒體或特定人士進行之預設與炒作，在法理上皆屬無效，亦無法綁架未來董事會之獨立意志。

三、 揭露報導刻意隱瞞之交換真相，堅守公股主導之法治框架

事實上，在本次改選前夕，曾有民股股東要求耐斯集團讓出已依公股協調結果談定之董事席次，並明確提出以「在副董事長選舉中投票支持」作為交換條件，當場遭本人嚴詞拒絕。

本人拒絕之唯一理由在於：耐斯集團一貫恪守誠信原則，全力支持公股依法主導之整體規劃，絕不接受任何意圖破壞此一健全框架的席次與職位交換。25年來如此，今日依然。該報導大篇幅渲染耐斯集團「操控公股」，卻對此一破壞公司治理之核心事實隻字不提。究竟何人試圖以條件交換破壞公股主導架構，主管機關與社會大眾自可秉公論斷。

四、 刻意混淆時空背景，無從動搖法人董事與專業律師職務之獨立性

報導緊咬梁懷信律師擔任愛之味公司董事一事大做文章，在法律邏輯上存在根本謬誤。事實上，梁律師係多年前受耐斯集團已故總裁陳哲芳先生之看重與邀請，基於其法律專業出任愛之味董事（法人代表）以協助公司治理，此為公開且長期之事實。

然而，梁律師以其法律專業協助公股陣營處理相關事務，以及公股對於國票金改選之整體決策，與其擔任愛之味法人代表在法理上完全屬於各自獨立之範疇。報導刻意將兩者張冠李戴、混為一談，企圖將公股之獨立決策抹黑為特定集團之操弄，不僅邏輯錯亂，更是對公股行使法定職權與律師專業獨立性之嚴重污衊。

審視該篇報導，全篇流於匿名陳述與主觀臆測，嚴重欠缺媒體應盡之事實查核義務。本人嚴正要求風傳媒及相關撰稿人，立即針對上述不實內容依法予以更正。針對任何未經查證即不法侵害本集團與個人商譽之行為，本人將保留一切依法追究之權利，絕不寬貸。

聲明人：耐斯集團代表 陳冠如

2026年5月19日

國票金 耐斯

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