股匯齊跌 新台幣重貶1.05角收31.65元

美國與伊朗和平談判陷入僵局，市場高度觀望，外資連續3個交易日提款台股，今天股匯市同步下挫，新台幣摜破31.6元整數關卡，以31.65元作收，重貶1.05角，下探逾1個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額爆出31.31億美元巨量。

美國總統川普表示，應中東國家領袖請求，延緩原定19日對伊朗發動軍事攻擊的計畫，但若無法達成可接受的協議，美軍須依指示立即向伊朗展開攻擊。市場擔憂中東情勢再度升溫，美股主要指數多收黑。

台股今天開低震盪，盤中一度翻紅，但力道有限，指數隨後急跌，終場下跌716.26點，收在40175.56點，失守月線。三大法人合計賣超台股784.09億元，其中，外資大砍632.35億元。

新台幣兌美元今天以31.57元開盤後，隨著外資匯出，新台幣迅速貶破31.6元整數關卡，午後貶勢進一步擴大，最低觸及31.674元，終場未能站回31.5元價位。

外匯交易員指出，新台幣貶至31.65元時，吸引出口商進場拋匯，使貶勢一度放緩；不過午後外資匯出力道加大，新台幣持續走弱。由於主要亞幣都走貶，央行尾盤並未大力調節，讓新台幣反應市場走勢。

外匯交易員表示，短線來看，新台幣走勢仍取決於台股及外資動向，外資近3個交易日賣超台股逾1189億元，導致新台幣回貶，「31.7元將是重要關卡」。

根據央行統計，主要亞幣今天普遍走弱，韓元大跌0.62%、新台幣貶0.33%、人民幣貶0.09%、日圓貶0.08%、新加坡幣貶0.04%。