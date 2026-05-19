新壽財報恐重調？金管會：從未同意外價金可列「其他資產」

台新新光金（2887）外價金爭議持續擴大。金管會20日表態，從未允許新壽將475億元外價金相對科目列為「其他資產」且早在新壽財報出爐前一天，就已發函提醒須符合一般公認會計原則，目前已要求新壽與會計師重新檢視財報妥適性。

市場關注，若後續需調整，不排除牽動新壽、母金控財報、淨值與新壽適足率表現。

全案爭議起於台新新光金首度合併後法說會。新壽2026年1月開帳外匯價格準備金（外價金），從2025年底的996億元降至約521億元，減少475億元。

由於外價金屬負債項目，負債減少，等於淨值增加，引發市場高度關注。

隨後，金管會旋即要求新壽回補外價金。新壽第1季財報揭露，新壽回補了外價金(負債)，但卻在相對科目，同額認列了「其他資產」。

這形同資產與負債同步增加了475億元，雖讓外價金回補，但也避免淨值直接減少。

金管會保險局副局長陳清源明確表態，從未同意新壽將相對科目列為「其他資產」。

他說，新壽5月14日召開董事會前，保險局已於5月13日正式回函，要求外價金須依法提存。

新壽董事會後，再度來函詢問將相對科目列為「其他資產」是否妥適，金管會則於5月15日回函。

他強調，這5月15日回函內容，並未同意這項會計處理，而是要求新壽應依保險業財報編製準則、相關法令及一般公認會計原則辦理，並與簽證會計師確認妥適性。

新壽當時並未具體說明，究竟依據哪一項會計原則規定，可將474.94億元列為「其他資產」。因此，金管會要求新壽與會計師重新檢視，並提出完整佐證資料供保險局評估。

保險局官員也坦言，目前尚未認定此處理方式妥適。後續將視新壽提出的說明、會計師意見及財報內容，再評估是否需調整。

官員表示，財報編製責任仍在公司本身，新壽本來就應在出具財報前，自行完成妥適性評估，不能以和金管會公文往返作為理由。

由於母金控第1季財報預計5月底前公告，時間壓力同步升高。

金管會銀行局副局長王允中強調，台新新光金合併財報，必須依循保險局對子壽險外價金的認定標準辦理。

母金控財報是由子公司財報彙整而成，因此若子壽險後續調整財報，母金控也須同步調整。

對於外界關切，若財報未能如期公告，是否涉及交易面處置？金管會證期局副局長黃仲豪說，若未依期限公告財報，除可能面臨行政處分，也可能涉及股票交易面相關處置問題。