新壽外價金縮水爭議 金管會仍不允許475億轉列其他資產

針對台新新光金控旗下新光人壽外價準備金認列一事，金管會保險局副局長陳清源今日明確指出，新壽不能把要加回去的外價準備金475億元，在負債增加這475億元的同時，還列入「其他資產」項下，由於6月1日是台新新光金控要交出財報的最後期限，陳清源表示，台新新光金控也必須因應保險局對新壽的要求，在財報上同步調整。

金管會相信，台新新光金控財報不會有因此難產、不調整的問題，並認為台新新光金控要對投資人負責，必須如期讓財報出爐。證期局副局長黃仲豪指出，倘若財報未如期出來，會有行政處分，而且之後會涉及到交易面的處置。

台新新光金控合併後，旗下新光人壽的外匯價格準備金從996億元縮水至521億元，劇減475億元引發爭議，台新新光金日前澄清，台新新光金與新光人壽「從未收回」外價金，外界所稱「外價金大降」，是對合併時的帳務處理過程產生認知誤解，正積極與金管會保險局溝通釐清。

陳清源今日特別還原與新壽交涉的情況指出，保險局並未允許新壽將475億列入「其他資產」項目，對此保險局非常堅持，並早在5月13日之前新壽董事會前，就回函給新壽。而新壽在董事會開完之後，再度詢問保險局，而保局在5月15日再度回覆新壽，重申不同意，包括：1、會計處理要按照保險業法令及一般會計公認的原則來辦理，新壽必須和會計師確認這作法符合會計公認原則；2、新壽不能說已取得保局的允許可以改列「其他資產」，而是保險局要求新壽去問會計師的意見。

新壽倘若把外價準備金加回475億在負債項下之後，於其他資產同步增加475億，如此一來，負債和資產就可同步抵銷，不會對淨值產生影響。陳清源對新壽的遵詢法令優於會計原則之說而把475億列入其他資產的說法反駁，依法令外價準備金就該提996億元，為何帳上會少了475億元，這就是不對，所以在負債面要加回去，是符合法令規定：「但不能把這個金額，列到資產項目的其他資產，」因此要會計師檢視妥適性，新壽所有的列帳方式，都必須要佐證法令和一般公認會計原則的處理。

陳清源強調，保險局5月14日就接到來函詢問，而且隔天（指5月15日）就回了，沒有延誤回覆的問題。至於新壽若淨值因此產生475億元的減項，是否得增資？保險局指出，第二季也會檢視資本適足率，再評估新壽是否需要增資。

保險局官員指出，新壽其他資產的列示這種把475億加入其他資產的作法，並未符合一般會計的處理原則，因此後續會看其評估的情形，並且據此來檢視財報的妥適性；陳清源也表示，既然已要求子公司檢討，當然母公司的財報也必須跟著調整處理，所以，5月底之前，台新新光金控必須要和會計師討論這帳列科目是否妥適。對於金控的財報，銀行局與保險局立場一致，銀行局副局長王允中回應，台新新光金控的財務報告，第一季預計5月底公告，因此台新新光金控必須依照保險局所指的原則來辦理，金控的公式必須和子公司一致來編列財報。