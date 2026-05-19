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統一投信基金規模連續12個月創高 晉級規模第五大投信
台股4月漲勢凌厲，多數投信4月基金規模創高，帶動全體投信基金規模月增14%，來到13.8兆元，刷新歷史紀錄。至於規模前段班的投信也出現洗牌，原本排名第七的統一投信，4月規模達到8,426億元，連續12個月創新高，晉級基金規模第五大投信。若加上全委及私募，統一投信的資產管理規模在4月下旬已破兆元。
根據投信投顧公會統計至4月底，基金規模前五大投信中，統一、元大、富邦投信的近一月、今年來、近半年規模增幅都高於或持平整體市場。以近一月數據來看，統一投信規模增幅達58%，元大及富邦投信則是16%及14%。今年以來全市場基金規模增幅22%，統一投信規模增幅更達到80%，穩坐前五大投信增幅第一。
投資專家表示，美債殖利率向上突破5%，及中東戰事為通膨帶來壓力，使近期股市震盪。但全球雲端服務巨頭財報亮眼，資本支出上修，AI產業高速成長，使台廠供應鏈受惠。台灣出口及經濟數據強勁，為台股基本面提供支撐，長線走勢有望持續走高。若短線股市出現拉回，可視為長線逢低布局的進場點。
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