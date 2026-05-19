台灣人壽台南養生村瞄準50歲以上族群 明年首季開幕提供百間房

針對台灣人壽的養生村籌設進度，中信金總經理高麗雪今日在主持法說會時指出，台灣人壽透過中信樂活子公司推動籌設、基地座落於台南中信科技大學的養生村，將鎖定50歲以上的客群，並規畫於明年第一季開幕。初期會提供100個房間，來回應樂活樂齡的高齡者需求，該養生村主要結合校園資源，打造居住學習及社群交流生活支持的場域。

受惠於分紅保單在國內外股市多頭行情的助益之下業務量大增，台壽也展現強勁的新契約保費成長動能，估計會有雙位數成長，客戶多元化需求，台壽策略長葉栢宏指出，投資性產品受惠於市場熱絡有顯著的成長，他並表示，由於整體市場表現好，所以分紅保單在上半年成長很多，預計這種動能仍持續，接下來的季度會維持同樣的強度及動能。

對於分紅保單在市場上的買氣，葉栢宏分析，除了市況支持，這也和分紅保單有最低的預定利率提供下檔保護有關，讓客戶有下檔保護之外，也可透過公司在資產配置上的操作而分享到分紅保單的投資績效，除了分紅保單之外，後續台灣人壽也將持續增加高CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）價值的產品。

至於台壽在今年第一季的OCI（其他綜合損益）處分股票利益，葉栢宏說明，台壽前三個月的稅後獲利77.52億，調整OCI處分股票利益之後則獲利為106.5億，前四月的台壽稅後獲利為84億元、調整股票的OCI處分之後為167.3億。他也指出，股票在第一季有汰弱留強的換股操作，因此，整體調整之後，在4月的確有較好的實現成果，顯著比前三月增加，未實現獲利也大幅增加。