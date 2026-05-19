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央行規劃今年度繳庫逾2000億 續寫2010年以來新高

中央社／ 台北19日電
央行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號。 圖／聯合報系資料照片
央行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行報告指出，2026年度預計繳庫新台幣2000億4602萬7000元，較2025年度增加逾1688萬元，近3年均突破2000億元大關，續創2010年以來新高。

立法院財政委員會明天審查今年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，央行書面報告今天出爐。

央行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號。根據央行報告，2026年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計2000億4602萬7000元，較2025年度預算繳庫數增加逾1688萬元，並連續3年突破2000億元，也續寫2010年以來最高紀錄。

央行曾表示，央行是以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘也受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，而影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行能完全掌握；另外，營業支出會受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，這是各國央行面臨的問題。

央行 中央銀行 行政院

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