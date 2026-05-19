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財部：確保公股經營主導權前提下 評估推動「公民併」

中央社／ 台北19日電

公股金融機構整併受矚目，根據財政部書面報告指出，為提升公股金融機構競爭力的考量，已推動公股投信四合一整併，相關事業積極辦理中；另外，也督導各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」。

立法院財委會明天邀財政部長莊翠雲就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

根據財政部報告指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，基於提升公股金融機構競爭力的考量，已推動公股投信四合一整併，相關事業刻積極辦理中，並將以保障員工工作權為優先。

財政部表示，也督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位。同時督導事業在辦理過程中遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工與客戶權益。

在公股銀數位轉型部分，財政部指出，自2022年起督導公股銀行積極推動資訊系統優化轉型升級，計畫核心目標主要透過建置「小核心、大周邊」的彈性架構，達成「開放架構、多元化服務」的轉型主軸，同時強化人工智慧與新興科技應用，兼顧資安治理能力與風險管控，以確保數位轉型具備前瞻性與韌性。

財政部說，各公股銀行均依規劃進度積極推動，預定在2027年底前全數完成核心系統與作業平台的優化。為確保計畫落實辦理，各事業數位轉型進度由董事會直接追蹤列管，並適時檢討持續精進相關行動方案，以強化金融資訊韌性及提升整體營運綜效。

至於積極落實留才與攬才措施部分，財政部提出3大措施，第一，因應金融科技發展趨勢，透過多元管道攬才，並聚焦數位金融與資安人才。

其次，強化升遷留才機制，包括縮短待遇落差，優化升遷管道等。為拉近與民營金融機構的距離，國營銀行薪資實施「與公務員脫鉤」政策，自2019年迄今調薪近19%，顯著提升薪酬競爭力。

第三，優化員工福利與營造友善職場環境。財政部致力提升公股金融事業員工福利，營造友善育兒職場。例如，自2026年起，國營金融機構生育補助每胎新台幣10萬元；另公股民營金融事業補助金額最高達25萬元。

在利潤分享與照護面，公股民營金融事業全面推動員工持股信託，並將經營利潤合理反映在員工酬勞，2026年發放2025年度年終獎金最高達8.9個月。

機制 莊翠雲 財政部

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