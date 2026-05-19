中信銀海外獲利占比35%近年最高 周五董事會討論融保機制出資額

中信金控今日召開第一季法說會，中信金總經理高麗雪在法說會上指出，中信金在第一季交出包括283億稅前獲利，231億稅後淨利等營運成績，均創歷史新高，每股EPS 1.18元；董事會在四月底已通過發放現金股利2.5元，殖利率4.56%、配發率61.3%，亦為中信金的股利連續第四年維持配發率6成以上，其中海外獲利表現亮眼，也使中信銀的海外獲利占銀行全體獲利比重來到35%，是近年來最高。

日前北富銀、玉山銀行已召開董事會公布擬參加的國家融資保證機制出資額度，兩家銀行各出資2500萬美元，中信銀的出資額度會否比照2500萬元的額度？對此，高麗雪表示，中信銀的海外布局多，考量到海外布局及客戶需求，「中信銀一定積極響應。」她指出，目前融保機制的出資額度有三級（7500萬、5000萬、及2500萬美元），董事會將討論會用哪個級別來出資，會出資到中信銀認為和客戶需求相對應的額度。外界解讀，中信銀的出資額度高於2500萬美元的可能性很高。

中信銀的海外獲利數年前在單一季度最高曾一度占比高達41%，這幾年來比重則維持在2成、3成。第一季中信金旗下中信銀稅後淨利166億，年增23%再創新高，本業動能銀行存放都穩健成長，AI產業擴大及企業資本支出及營運周轉金提升，第一季放款成長10%，主要成長動能在於房貸、信貸、周轉金放款，淨利成長24%。手收方面，也明顯成長20%，財管更有28%成長。

另外，海外業務在全球地緣政治及產業重組推動之下，供應鏈往東南亞、北美、印度來移動，中信銀也可透過網銀來承接這些業務量，反映在聯貸及外匯業務，而海外獲利71億，年增率12%，銀行獲利整體成長有35%。金控旗下台灣人壽第一季獲利則有77.52億，主要來自於CSM攤銷、基金收益。

高麗雪對海外獲利指出，海外獲利占比已來到35%，包括東南亞、北美為兩大支柱。其中，東南亞成長高達53%，力道最為強勁，主要因為地緣政治及AI產業鏈推動重組的帶動，包括國內許多的AI產業鏈前往印度及東南亞布局，因此，泰國、印度、菲律賓、新加坡、越南都有雙位數成長。

至於北美獲利也有28%成長，高麗雪說明，紐約分行及美國子行受惠於廠商赴美投資效應，都有顯著的成長，下半年在海外布局上，仍將著重於北美、日本及東南亞；此外，中信銀在東南亞的據點眾多，彼此協銷的成果非常顯著，這也和台商因為即使是東南亞地區，但各國的稅負、貿易優勢仍各有不同，因此會在不同國家設點，也因此有更多跨境的服務需求有關，中信銀在透過這些布點，讓客戶能得到橫跨東協與南亞的支撐。

高麗雪指出，尤其在新加坡的製造業及運輸業的跨境協銷，表現突出，同時新加坡分行也將業務拓展到大型企業，展現一定成果，而泰國子行則受惠於台商，業務也穩健成長。而中信銀在印度不同的地區，已有三家分行，在全體國銀可說最為完整服務到不同印度地區需求。而在美國，中信銀行也將會持續在洛杉磯設立分行，德州設辦事處。目前中信銀的美國子行有20家分行據點，會預計在鳳凰城開新分行；亞太的布點，則包括了新設福岡辦事處、雪梨分行的申請。

對於高資產客戶的服務的發展方向重點，高麗雪表示，會結合亞資中心，持續引進私募股權、信貸，基建、另類投資等四大面向的商品，此外，基於高齡化社會之下對於財富傳承需求增加，高麗雪認為中信是信託專業出身，這方面會更有優勢。