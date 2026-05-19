LINE Pay線上旅展開跑…周周領2,000元優惠券 滿額有點數回饋

行動支付龍頭LINEPAY（7722）線上旅展「旅行實驗所」開跑，用戶每周三可領取總價值2,000元的優惠券，並於中華航空、台灣虎航以及KKday、Klook、東南旅遊、易遊網、雄獅旅遊、可樂旅遊與宜蘭力麗威斯汀度假飯店等航空、旅遊及飯店業者官網的線上旅展專區消費，單筆金額達指定門檻即可折抵機票、住宿和行程費用，使用指定信用卡可再享LINE POINTS 5%回饋。

鎖定暑期與下半年連假出遊熱潮，LINE Pay合作品牌推出機票、團費和旅遊票券旅展超級優惠。LINE Pay旅展優惠券每周三凌晨0點開放領券，6月21日前每位用戶每周可分別領取50元、250元、500元及1,200元優惠券各1張，單筆消費最低800元即可使用。優惠券需於領取當周使用完畢，並採限量發放、先用先贏的模式，額滿為止。LINE Pay用戶在活動期間於合作品牌官網線上旅展專區消費，除了可使用優惠券折抵，若綁定中信LINE Pay卡、聯邦賴點卡或永豐DAWAY卡付款，單筆消費滿4,000元，可再享點數加碼，進一步放大回饋力道。