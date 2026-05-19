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金門攜手南山推微型火災與癌症險 強化弱勢保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為多元保障經濟弱勢族群，金門縣政府與南山產物、南山人壽慈善基金會合作，由南山人壽慈善基金會捐贈保費，提供本縣中低收入戶與低收入戶民眾「南山產物微型火災不便費用保險」保障，自今年5月15日起正式生效，當被保險人居住處所不幸發生火災，導致建築物本身或屋內物品毀損，每人可獲定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付2次，增添財產保險上的風險防護。

為落實社會安全網功能、強化弱勢醫療保障，縣府自今年同步和南山人壽、南山人壽慈善基金會合作辦理低收入戶「南山人壽團體微型首次罹患癌症健康保險」，亦透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，為金門縣15歲（含）以上，75歲（含）以下之低收入戶者納保，自今年5月15日起正式生效，當首次罹患癌症時，提供定額給付新臺幣5萬元，因應治療初期生活及照護之需，減輕經濟弱勢家庭突發支出的經濟負擔，為弱勢家庭多建構一層安全防護網。

金門縣政府社會處表示，南山人壽慈善基金會熱心公益，自2020年起贊助金門縣團體微型傷害保險，包含意外身故及失能保險金，嘉惠金門縣弱勢族群已邁入第6個年頭，如今再加入微型火災不便費用保險及團體微型首次罹患癌症健康保險，守護弱勢家庭多一份安心後盾與溫暖，象徵金門社會福利發展更加完善。

金門 火災 南山人壽

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