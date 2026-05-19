央行預算繳庫再破2000億 創總裁楊金龍上任最高

115年度中央銀行預算繳庫金額達新台幣2000.46億元，是央行總裁楊金龍2018年上任以來的最高紀錄，同時也是連續三年突破2000億元。

對照115年度中央政府總預算歲入2兆8623億元，央行一家即貢獻約7%，相當於政府每收入14元，就有1元來自央行口袋。

央行成為國庫最大的金雞母，不過市場人士認為，央行繳庫長期維持高檔，本質上不該是常態，畢竟維持繳庫目標，並非央行的政策目的。若過於考慮繳庫金額，若影響雙率政策，對央行的獨立性有很大影響。

央行表示，本次報告主要針對行政院總預算案中的歲入部分進行說明。由於央行本身屬於編製附屬單位預算之「營業基金」，整體的詳細預算編列與年度營運計畫，立法院財政委員會將會另行排定日期進行專案審查，屆時央行也將赴立院進行更詳盡的專案報告。

央行盈餘主要來源為外匯存底投資收益，央行持有逾6000億美元外匯存底，近年美元利率維持相對高檔，帶動利息收入持續擴大，是繳庫數得以衝高的關鍵。

根據統計，央行歷年繳庫最高是在2009年的2380億元，2021年受到疫情影響，則降到1651億元，楊金龍上任之後多半落在1600到1800億元之間。近三年因為外部環境，美元利率維持高檔，繳庫金額不到逐漸上升到2000億元。