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財政部：確保公股經營主導權為前提 推動「公民併」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部。圖／聯合報系資料照

財政部莊翠雲20日將赴立法院財委會就公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃進行專題報告。其中，針對公股金融機構的整併規劃，財政部表示，目前公股投信四合一整併正積極辦理中，將以保障員工工作權為優先；另外，也將在確保公股經營主導權前提下，推動「公民併」。

立法院財政委員會20日將邀請財政部長莊翠雲、公股行庫董事長及金管會主委彭金隆針對「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。

其中針對最受關注的整併規劃，根據財政部最新書面報告指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，基於提升公股金融機構競爭力考量，目前已推動公股投信四合一整併，相關事業正積極辦理中，將以保障員工工作權為優先。財政部也強調，在確保在公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位。

在公股銀行推動數位轉型部分，財政部自2022年起督導公股銀行積極推動資訊系統優化轉型升級，同時強化人工智慧（AI）及新興科技應用，兼顧資安治理能力與風險管控，以確保數位轉型具備前瞻性與韌性。財政部指出，目前各公股銀行皆依照規劃進度積極推動，預計將在2027年底前全數完成核心系統與作業平台優化。

至於人力招募及員工權益部分，財政部也提出三點，將積極落實留才、攬才措施，持續改善員工權益及福利政策。其中包括：第一、多元管道招攬，聚焦數位金融與資安人才；第二、強化升遷留才機制，包括縮短與民營金融機構的待遇落差，自2019年迄今已調薪近19%，顯著提升薪酬競爭力，另外，優化升遷管道，針對表現優異或具發展潛能的年輕行員實施提前拔擢機制。

第三、優化員工福利與營造友善職場環境，包括強化生育支持以及利潤分享與照護。其中，自2026年起，國營金融機構生育補助每胎10萬元；公股民營金融事業補助金額最高達25萬元。另外，公股民營金融事業也全面推動員工持股信託，並將經營利潤合理反映於員工酬勞（2026年發放2025年度年終獎金最高達8.9個月）。

財政部 莊翠雲 彭金隆

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