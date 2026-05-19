財長：督導公股行庫評估推動「公民併」強化市場競爭地位

立法院財委會明日邀集財政部長莊翠雲等就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告，報告已送抵財委會，財部指出，督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下關注市場中具互補綜效合適標的，評估推動「公民併」以壯大業務能量、強化市場競爭地位。

對於公股金融事業中長期整併規劃，莊翠雲在報告中指出，金融事業整併有助金融市場良性發展，財部基

於提升公股金融機構競爭力之考量，已推動公股投信四合一整併，相關事業刻積極辦理中，並將以保障員工工作權為優先。

莊翠雲續指，督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效之合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位。同時督導事業於辦理過程中遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工及客戶權益。

財部強調身為公股金融事業股權管理機關，將持續督導公股金融機構遵依政策及相關規定，持續精進現行數位系統及資訊轉型，滾動檢討員工薪資與福利相關制度，並適時督導各公股民營金融事業評估具互補綜效之整併標的，以提升事業競爭力，落實公司治理，善盡企業社會責任。