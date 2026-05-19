中信金連續4年配息率逾6成 2026年第1季獲利創歷年同期新高

中信金19日舉行 2026 年第1季法人說明會，說明2026年第1季營運成果與財務表現。受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，中國信託金控2026年第1季合併稅後盈餘達231.04億元，較2025年同期成長16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）優於同業，展現穩健經營成果與多元獲利動能。

中信金總經理暨發言人高麗雪表示， 中信金董事會通過配發2.5元現金股利，以18日收盤價計，現金殖利率約4.56%，連續4年配息率在6成以上。2026年第1季稅後盈餘達165.86億元，續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升，同時受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長；信用卡業務方面，隨整體消費動能穩定升溫，相關收益表現良好；海外布局方面，中國信託銀行各主要海外據點獲利表現穩健，逐步成為推動銀行整體成長的重要引擎，持續強化集團跨區域與國際化經營版圖。

保險業務方面，子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）2026年第1季稅後盈餘為77.52億元。2026年臺灣保險業正式接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17），台灣人壽持續優化產品組合，聚焦高合約服務邊際（Contractual Service Margin, CSM）之傳統型與保障型商品，強化新契約價值及中長期穩定收益來源。面對市場利率及匯率波動環境，台灣人壽持續透過審慎的資產負債管理（ALM）機制，提升風險控管效能，維持整體財務體質及資本穩健。