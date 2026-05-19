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央行預算盈餘繳庫連續2年突破2,000億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行明天將赴立院報告，有關115年度央行股息紅利繳庫說明。據央行報告指出，央行115年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計新臺幣2,000億4,602萬7千元，再創民國99年（2010年）以來的最高紀錄。

據統計，中央銀行預算盈餘繳庫數最高紀錄是在民國99年（2010年）的 2,107億餘元，其次就是115年的2,000億4,602萬7千元，排名第三為114年度（2025年）為 2,000億2,914萬元。

央行預算盈餘繳庫連續2年突破2,000億元。

央行 行政院 中央銀行

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