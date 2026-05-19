央行預算盈餘繳庫連續2年突破2,000億元。

日本財務省4月底進場干預匯市後，近期日圓兌美元仍在156至159區間震盪，國泰世華銀行分析，日圓短期內大幅升值的可能性不高，主因是籌碼面、美債利率和油價都缺乏升值行情支撐，轉折點仍待油價和美元利率回落。

2026-05-19 12:43