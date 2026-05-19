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合庫與證基會合作淨灘 共同守護蔚藍海岸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為落實海洋保育與環境永續，合庫持續展開淨灘行動，定期履行海岸認養承諾。16日號召員工前往認養萬里翡翠灣海岸線，並首度邀請綠色租賃合作夥伴「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」共襄盛舉，以實際行動守護海岸生態。

本次活動是雙方繼年初簽署「綠色租賃協議書」共同導入再生能源使用後，進一步將合作場域由辦公大樓延伸至海岸環境，透過實地淨灘，將減碳理念轉化為守護海洋棲地與生物多樣性的具體實踐。合庫表示，淨灘不僅是海岸清理，更在於喚起社會對海洋污染議題的重視。透過將永續理念融入員工日常生活，推行減塑、減廢與資源循環利用，並鼓勵使用二手袋及環保購物袋，從源頭減量降低塑膠廢棄物對生態衝擊，為保護海洋環境盡一份心力。

面對全球暖化與氣候變遷的嚴峻挑戰，合庫積極整合跨界資源，從環境教育、海洋保育到生態復育進行全方位布局。同時長期配合新北市政府環境保護局認養海岸，連續多年獲頒感謝狀，更憑藉實質投入在永續領域屢創佳績，不僅摘下「台灣生物多樣性獎」銅級獎與「企業海洋永續貢獻獎」，亦連續三年榮獲「國家企業環保獎」非製造業組銀級獎，並獲頒榮譽環保企業獎座，展現金融業推動環境永續的標竿實力。

展望未來，合庫將持續以永續發展為核心，攜手多元夥伴深植永續作為，凝聚各界對氣候與生態議題之共識，形塑具延續性的影響力，發揮引領環境與社會共榮的關鍵力量。

合庫

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