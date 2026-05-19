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股匯雙殺 新台幣匯價午盤重貶1角、破31.6元
美伊戰爭反覆，影響美國科技股收低，台北股匯今呈雙跌走勢。新台幣匯價午盤以31.645元暫收，重貶1角，
匯銀指出，結束伊朗戰爭似乎停滯，美國總統川普警告伊朗必須迅速採取行動，局勢緊張推動能源價格攀升，加劇通貨膨脹憂慮，美國指標十年期公債收益率周一亞洲早盤躍升至去年2 月以來最高，川普受訪表示可能不得不等伊朗戰爭結束後才能迎來更多降息。
美伊談判消息反覆，臨近尾盤美總統川普表示，應中東請求，推遲原定5/19對伊朗的攻擊。伊朗據報成立管理荷莫茲海峽的波斯灣海峽管理局（PGSA），惟官方尚未正式宣布。
今早台股開低走低，外資早盤在外匯市場買匯，形成股匯同步承壓。
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