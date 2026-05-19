股匯雙殺 新台幣匯價午盤重貶1角、破31.6元

今年底之前，民眾就可在國內買到連結指數的新投資型保單。根據金管會規畫，每張保單最多只能連結五個指數，而和目前連結基金、債券等標的的投資型保單最大差異，在於連結指數的保單必須保本，很適合財力有限、又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

2026-05-19 00:00