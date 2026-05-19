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打破「富不過三代」魔咒？ 安永：6面向建構家族企業傳承最優解

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近期金管會提出「百年家族信託」政策方向，能否打破家族傳承常見「富不過三代」的魔咒，引發市場高度關注。安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，可從6大面向著手，建構家族企業傳承的「最優解」，進一步成為臺灣發展亞洲資產管理中心的重要基石。

安永家族辦公室副總經理張啓晉表示，在全球成熟資本市場中，信託制度長期扮演家族財富傳承的重要角色。尤其英美法系國家中，許多百年家族企業能突破「富不過三代」困境，背後關鍵之一，便是透過長期家族信託進行制度化安排。

而臺灣多數家族企業仍高度依賴個人持股與自然人繼承模式，容易在代際移轉過程中面臨股權分散、經營權衝突、遺產稅負擔及家族治理失衡等問題。若能逐步建立百年家族信託制度，將可吸引更多高資產家族把資產留在臺灣，提升臺灣資產管理產業國際能見度，與新加坡與香港國際金融中心比肩而立。

林志翔分析，後續有待財政部的正式解釋令內容公布為準，安永家族辦公室對於百年家族信託政策方向抱持正面態度，同時，若希望制度未來能長期穩定發展，有六大面向值得進一步釐清與思考。

一、境外信託之適用可能性

未來若符合財政部所訂「信託存續期間無涉贈與或繼承」條件者，其適用範圍是否包含境外信託，將是高資產家族高度關注議題。目前許多臺灣高資產家族已設立境外信託架構，尤其以新加坡、香港及部分離岸法域較為常見。若境外信託亦能在符合一定條件下納入適用，可望提升臺灣制度國際競爭力。

二、既有信託之銜接機制

目前已成立之家族信託，若原始條件未完全符合新制度要求，是否得透過修改信託契約方式調整適用，亦為重要實務問題。許多高資產家族早於數年前即已進行信託規劃，但當時制度設計未必以「百年家族信託」為目標。若未來允許透過契約修訂方式補正條件，將有助於既有信託架構順利接軌新制度，也可避免市場出現大量重複設立信託或重組信託的成本 。

三、信託終止時之稅務處理

「信託存續期間不超過一百年」作為可能條件之一，但信託終止時之稅務處理，仍有待更進一步明確化。舉例而言，若家族於信託成立時移轉價值新臺幣十億元之上市公司股權，經百年經營後，信託終止時資產價值已增至一百億元，其中九十億元未實現資本利得，於返還受益人時究竟屬免稅或應稅，將直接影響制度設計與客戶長期規劃意願。

四、認定與監督機制之建立

由誰認定百年家族信託於成立時及存續期間均符合免稅要件，亦是制度核心之一。例如：受託人是否具獨立性、委託人是否仍保有實質控制權、信託是否遭受不當干預、是否仍符合財政部所要求之實質移轉條件等。未來究竟由會計師、律師、受託機構、主管機關或其他第三方專業機構負責認定與監督，值得進一步建立制度化機制。

五、發展專營信託公司空間

百年家族信託制度能否長期穩健運作，受託機構的角色同樣至關重要。綜觀新加坡、香港等地信託實務，常見由專營信託公司為高資產家族提供獨立且客製化的信託服務；反觀臺灣現況，信託服務仍集中於銀行兼營，專營信託公司的發展極為受限，且相關設立門檻極高，因此，研議放寬設立門檻，評估其發展空間以建立更完善的法制環境，值得探討。

六、強化法律明確性與制度安定性

從高資產客戶、受託機構及家族辦公室角度觀察，市場最重視的，始終是法律明確性與制度安定性。唯有在法規具備可預測性前提下，高資產家族才敢進行跨世代、長期間之資產安排；金融機構與專業顧問亦才能長期投入相關產品設計、人才培育與市場推廣。

林志翔強調，臺灣若能成功建立具國際競爭力之百年家族信託制度，將不只是稅務制度調整，更代表臺灣正式從「財富累積時代」，邁向「家族治理與永續傳承時代」，也將是臺灣成為亞洲資產管理中心的重要一步。

安永

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