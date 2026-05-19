日圓持續走弱 國銀揭升值時間點

日本財務省4月底進場干預匯市後，近期日圓兌美元仍在156至159區間震盪，國泰世華銀行分析，日圓短期內大幅升值的可能性不高，主因是籌碼面、美債利率和油價都缺乏升值行情支撐，轉折點仍待油價和美元利率回落。

國泰世華銀行指出，市場雖聯想到2024年7月日本政府干預匯市後，日圓曾在兩個月內由161升抵140、波段升幅高達13%，但此次情勢有明顯差異，研判日圓短期內重演大幅升值行情的可能性不高。首先從籌碼面觀察，目前商品期貨交易委員會（CFTC）投機者日圓期貨淨空單約10.2萬口，明顯低於2024年7月干預前創下的18.4萬口歷史高點，代表市場偏空部位未如當時極端。

其次，2024年日圓反彈期間，10年期美債殖利率曾由4.5%快速回落至3.6%，但目前美債利率仍維持高檔盤整，也壓抑日圓反彈空間。5月19日最新美國10年期公債殖利率來到4.6%、美國30年期公債殖利率也高達5.14%。

第三，國際原油價格仍在每桶109美元附近高檔震盪，日本能源進口成本居高不下，持續擴大貿易逆差與資金流出壓力。綜合評估，國泰世華銀行認為，日圓短期仍將維持偏弱震盪格局，後續是否出現較明顯轉折，仍須觀察油價回落或美元利率下滑。