凱基金舉辦集團董監事進修課程 聚焦高齡金融與防詐新挑戰

面對金融監理升級與高齡化社會趨勢，凱基金控持續從公司治理源頭深化普惠金融，日前舉辦集團董監事進修課程，邀集金控暨子公司凱基銀行、凱基證券、凱基人壽、凱基投信、中華開發資本逾60位董事、監察人及高階主管參與，聚焦金融消費者保護、防制金融犯罪及高齡友善服務等關鍵議題，強化董事會在風險治理與公平待客上的監督角色，確保永續經營理念由上而下落實。

本次課程包括「深化公平待客：從洗錢防制到反詐治理」及「打造友善金融環境：高齡與失智者服務需求」，邀請義展法律事務所所長林宗志與台灣失智症協會秘書長陳筠靜授課，從最新法規趨勢、實務案例與第一線服務情境切入，協助董事會與經營團隊，掌握金融機構在風險控管與客戶權益保障之間的平衡，也進一步理解高齡與失智族群日益增加下的金融服務挑戰。

凱基金控表示，「公平待客」已內化為集團企業文化核心。自2015年起，即於金控層級建立顧客權益保護機制，並納入永續暨誠信經營委員會架構，由董事會定期檢視執行情形。各子公司須將公平待客原則落實於產品設計、銷售流程、帳戶控管、申訴處理與爭議解決等營運環節，透過制度化管理，確保客戶權益獲得保障。

在防詐與洗錢防制上，凱基金控推動跨子公司整合治理，攜手旗下銀行、證券與人壽三大子公司，和內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，透過資訊共享、識詐教育及跨機構聯防機制，提升對新型詐騙手法的即時辨識與應變能力，串聯公私協力防詐網路。

在友善金融方面，凱基金控積極回應高齡化與失智議題，將「金融可及性與包容性」納入服務設計核心。集團推動失智友善金融訓練，加強第一線同仁對高齡與認知障礙客戶的溝通訓練，採用簡化語言、步驟化說明與耐心陪伴原則，在保障客戶自主決定權的同時，兼顧防詐與隱私保護。

凱基金控強調，健全的公司治理除了來自制度建立，更仰賴董事會精進專業與有效監督。未來將透過常態化進修與跨領域交流，厚植董事會治理能量，穩健推動普惠金融與永續經營。