元大證攜9家 AI 龍頭前進新加坡 推升台灣 AI 鏈國際能見度

為深化台灣企業與全球資本市場的連結，元大證券於2026年5月15日（五）在新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Singapore）舉辦「2026 Yuanta Taiwan Tech Day: AI Value Chain Deep-Dive」海外論壇。此行旨在透過實體深度交流，協助台灣優質企業精準對接全球長線資本，展現台灣在 AI 時代的戰略核心地位。

強化國際金融對接：引進國際活水、推升台灣價值

台灣半導體生態系已成為全球 AI 發展的關鍵支柱。元大證券表示：「我們長期致力於將台灣最卓越的企業帶向全球，與國際投資人交流。新加坡作為亞洲金融中心，是建構深度對話平台的理想節點。透過實體互動，我們協助台灣龍頭企業與隱形冠軍進入海外機構投資人的視野，引進國際活水以優化股東結構，進一步推升台灣科技產業在國際市場的評價。」

聚焦 AI 價值鏈：九大產業代表齊聚

本次論壇邀請九家橫跨 AI 價值鏈關鍵環節的上市企業，展現台灣企業在高效能運算（HPC）、先進散熱解決方案及半導體供應鏈等領域的紮實底蘊：

● 雲端運算與伺服器：緯穎（6669）、勤誠（8210）

● 散熱管理與電源技術：奇鋐（3017）、光寶科（2301）

● 關鍵組件與連接技術：台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）

● 半導體設備與存儲：鴻勁（7769）、南亞科（2408）

直擊2026年至2027年之產業趨勢契機

隨著 AI 基礎設施邁向下世代規格，2026 年正是產業布局的關鍵階段。元大證券強調，實體論壇的面對面溝通具備獨特的深度與廣度。透過一對一與小組會議，國際機構投資人能更精準地掌握企業整體的策略藍圖與技術實力，進而判讀未來的產業成長動能。

深耕產業版圖 鑄就全球連結

展望未來，元大證券將持續發揮連結台灣科技實力與全球資本市場的樞紐角色。我們不僅提供專業的金融服務，更透過頻繁的跨境資源整合，協助台灣企業在瞬息萬變的全球供應鏈中站穩腳步，並將優質產業實力轉化為國際市場的實質影響力。