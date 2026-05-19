國票金改選29日登場 公股陣營將有「三個過半」穩拿主導權

國票金控今年股東會董監改選將在29日（下周五）登場，據知情人士指出，公股陣營在合計自身持股、耐斯集團的持股，以及委託書徵求結果之後，公股已經確定有「三個過半」。包括已確定當天的出席率可以過半，不會流會；總體席次也將由公股過半，還有審計委員會席次也是公股過半，公股確定穩拿主導權。

倘若合計外資持股，本次股東會出席率應該會超過6成，據了解，公股這次在委託書上面徵求到8.7%的股權比重。除了幾年前的彰化銀行經營權之爭，國票金可說是公股所經歷過最複雜的戰役，特別是國票金各路人馬股東眾多，民股之間的意見又分歧，複雜的程度並不亞於當年財政部與台新金的彰銀經營權之爭。

知情人士指出，財政部為了國票金改選，在董事長、總經理人選上，也煞費苦心。其中，在公股金融圈有一定輩分和聲望的前兆豐金控董事長張兆順，即由財政部次長阮清華親自出面拜託，才勸動張兆順重新出山。了解內情的人士指出，阮清華主掌公股管理事務多年，深知張兆順不輕易屈從、妥協的性格，而且碰到複雜的事務，他的反應靈活，也經常施展他四兩撥千斤、化解難題的功力。因此，阮清華特別拜託張兆順接掌國票金控董事長，而雖然賴政府訴求公股人事年輕化，但由於國票金的公民股爭執複雜，公股介入國票金管理，必須要有一定功力、抗壓性夠強的人選才能擔此大任，最後府院也同意由張兆順出任國票金控董事長。

原本是稅務體系出身的阮清華，因為彰銀的經營權之爭，從此和公股管理結下不解之緣，包括他從國庫署長、到出任財政部次長，和台新金之間為了彰銀的問題，交手超過十年。

這場國票金改選大戰，熟悉經營權之爭的律師梁懷信扮演重要角色，他已有多場經營權大戰的經驗，因此當財政部決定應戰時，面對選戰的攻防，以及各種對手出招的風險上，自然會找梁懷信討論。對於梁懷信擔任愛之味董事，一位公股人士表示，梁懷信應已逝的耐斯集團總裁陳哲芳之邀，出任愛之味董事已有多年，這對梁懷信協助公股陣營，和公股對於國票金改選的決定是兩回事，不能混為一談。

這位公股人士指出，這次國票金改選，公股陣營董事長、總經理全拿，都是公股體系出身，另外，公股不論從董事會總席次，或是審計委員會，都掌握過半席次。針對外界傳出所謂公股「與民爭利」的質疑，這位公股人士反問：「一家金控十多年來民股之間吵鬧不休，這是正常的現象嗎？那把經營權給其中任何一方，或公股不表態，是否也是變相圖利？」

至於交出總經理位子的陳冠舟，在股東會選後會否出任國票金副董事長？這位公股人士回應：「等第一次開董事會就知道了，也要有董事提議，其他的董事才會參與表決。」先前人旺集團入主國票金之後，蔡紹中就擔任國票金副董事長6年之久，再放眼多家金控或金融機構，副董事長職務的設置原本就有其正當性：「不需要在副董一事做太多文章。」

據悉，公股現在最關注的反而是公股入主國票金之後，如何改選國票金目前資本額太小，相較於其他金控在營運上較為吃虧的處境，因此未來如何推動整併，才是公股已在規畫的重點，倘若公股發動整併，包括第一金、彰銀、以及兆豐金，都有成為執行主體的可能性。