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金管會視察北富銀亞資專區 推動資產管理服務升級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會前往台北富邦銀行港都分行視察「亞洲資產管理中心高雄專區」經營狀況，由金管會主任委員彭金隆（右六）偕同銀行局局長童政彰（左六）、保險局局長王麗惠（左五）、證期局副局長黃仲豪（左四）進行實地訪視，北富銀總經理郭倍廷（右五）、富邦證券總經理郭永宜（右四）就專區業務發展重點進行說明。台北富邦銀行／提供
金管會前往台北富邦銀行港都分行視察「亞洲資產管理中心高雄專區」經營狀況，由金管會主任委員彭金隆（右六）偕同銀行局局長童政彰（左六）、保險局局長王麗惠（左五）、證期局副局長黃仲豪（左四）進行實地訪視，北富銀總經理郭倍廷（右五）、富邦證券總經理郭永宜（右四）就專區業務發展重點進行說明。台北富邦銀行／提供

金管會主任委員彭金隆18日偕同銀行局局長童政彰、保險局局長王麗惠、證期局副局長黃仲豪及證交所亞資中心推動辦公室執行長胡則華，前往台北富邦銀行港都分行視察「亞洲資產管理中心高雄專區」經營狀況，並由北富銀就跨境金融、家族辦公室等服務發展重點進行說明。此行展現主管機關對推動具台灣特色亞洲資產管理中心的重視，北富銀也籍此對外分享善用專區優勢以深耕財富管理的初步成果。

北富銀總經理郭倍廷表示，亞資中心對台灣金融業者最大的意義莫過於「留才引資」：政府開放在專區試辦多項創新商品及服務，提升本土銀行財富管理業務的國際競爭力，吸引台商逐步將財富重心轉回台灣；另一方面，熟稔於國外金融商品操作與高資產服務、市場敏感度高的專業人才，也將看到台灣財富管理新藍海，預期將隨著這波海外台商資產移轉，積極回游。郭倍廷也強調，近年來，高資產客群對跨境資產配置與世代傳承的需求顯著增加，專區的開放，提供金融業者更多可靈活運用的工具，能為客戶在傳統投資理財之上，增加跨境金融、家族辦公室、投融資與傳承規劃等顧問級的服務。

北富銀把握專區優勢，提供高資產客戶多項試辦業務；在投資方面，透過債券代理買賣及客戶指定商品等服務，大幅提升資產配置的多元性；在資金運用上，則利用信託質借、金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）、保單融資與保費融資等工具，增加資金調度彈性；如需進行跨境金融，北富銀亦可協助轉介海外分支機構開戶，並透過一站式平台串聯OBU、OSU、OIU等金融商品，有效提升服務效率。在家族辦公室服務方面，北富銀則大規模整合了稅務、法律等專業資源，提供全方位家族資產與傳承規劃諮詢，協助高資產家族在不同發展階段，做出更具前瞻性的安排。

此外，信託在北富銀高資產客戶財富管理策略中也扮演極重要的角色，尤其隨著金管會披露針對連續受益人信託在跨部會協商後有重大的進展，已引發許多高資產客戶主動詢問相關之信託規劃。北富銀分析，「連續受益人信託」在國際間行之有年，若法規能鬆綁，對資金留台將大有助益，且受惠者將不僅限高資產客群，更包含具有三代傳承規劃需求的家庭，大量的潛在需求勢必將為國內信託業務帶來新的發展契機。

北富銀專區設置不到一年時間，便嘉惠了許多需求特殊的高資產客戶；在便利性方面，有企業主因下一代長期定居海外，基於傳承考量，規劃處分海外資產，並集中於北富銀海外分行重新配置。透過專區開放之業務項目，客戶無需親赴海外，直接於專區完成海外分行開戶流程，順利讓台灣成為其資產的決策中心。在擴大服務深度方面，則有家族企業為了傳承規劃，原有意將資金進行境外配置，北富銀家族辦公室團隊運用專區試辦的金融服務，為客戶量身打造更完整且能提升整體資產運用效益之方案，不僅讓客戶決定把資金全程留在專區執行，後續更評估將境外資產回流，深化長期往來關係，充分展現亞資中心政策對家族傳承的助益與價值。

因應專區業務規模逐步擴展，北富銀已持續擴增專區團隊人力，預計年底可達近兩倍規模。本行於海內外積極延攬具海外資產管理、家族辦公室與跨境金融經驗的專業人才，並同時徵召具海外工作背景的同仁到亞資專區服務，亦結合海內外分行共同合作培訓行內人才專業能力接軌國際化私銀標準，累計已辦理超過19場訓練課程，持續精進整體服務品質。

展望未來，北富銀將持續響應金管會政策，強化財富管理專業，並結合集團與海外分行跨境資源，打造以台灣為核心的資產管理平台，帶給客戶能與國際比肩的服務體驗，朝「成為亞洲一流金融機構」願景穩步邁進。

金管會 彭金隆 北富銀

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