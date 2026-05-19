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金融業唯一獲獎！遠東商銀法金 AI 轉型藍圖獲經濟部智慧創新獎

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
遠銀AI領航—法金AI轉型藍圖參賽團隊。遠東商銀／提供
遠銀AI領航—法金AI轉型藍圖參賽團隊。遠東商銀／提供

AI技術蓬勃發展，推動各行各業數位轉型，金融業的數位轉型也邁向新里程。經濟部產業技術司所主辦AI國家級競賽「智慧創新大賞」，決賽結果近日揭曉，遠東商銀以「遠銀AI領航：從AI助理到AI決策者之法金AI轉型藍圖」專案，獲「AI 應用—企業公開組」佳作，為本屆唯一獲獎的金融機構，展現遠東商銀在法人金融數位轉型上的創新實力。

第二屆智慧創新大賞的賽事規模擴大，計吸引來自全球36個國家、1,487個團隊參與角逐。在國際化的激烈競爭之下，僅253個團隊脫穎入圍決賽。主辦單位指出，全球 AI 發展正快速由以被動回應的工具，演進為具備自主判斷與任務執行能力的「代理式AI (Agentic AI)」與「邊緣AI (Edge AI)」，而遠東商銀本次獲獎專案精準對接此一科技趨勢，透過將 AI 技術導入法金授信系統，實現流程效能及生產力提升等顯著的數位轉型效益。

針對此次獲獎，遠東商銀總經理林建忠表示，人工智慧深化是該行邁向下一個成長階段的關鍵策略，旨在從根本強化銀行的核心競爭力，此次與頂尖科技大廠並列，成為唯一獲獎的金融業者，其肯定法金團隊主動擁抱創新的精神，認為此獎是對同仁將前瞻技術落地應用的鼓舞，並強調遠東商銀將持續推動AI數位轉型。

法人金融副總經理季正華也指出，導入 AI 的核心在於賦能團隊，AI助理協力生成授信報告初版，大幅縮短寫案時程，使同仁更能專注於AI 無法取代的客戶開發、溝通及關係維繫，提升服務力與生產力。

第二屆智慧創新大賞競爭十分激烈，遠東商銀與台達電、仁寶、日月光、華碩、遠東新等科技大廠及產業領導者共同名列百大贏家，展現金融業在AI時代的進取實力。

展望未來，林建忠表示，遠東商銀響應政府「AI新十大建設」願景，推動擴大AI在全行的應用場景，希望透過科技與金融專業的深度結合，提供客戶更精準、高效的金融解決方案。

金融業 經濟部 遠東商銀

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