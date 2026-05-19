聽新聞
0:00 / 0:00

投資型保單連結指數 部分保費用於避險…不會虧本但會少賺

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點，業界人士指出，如何選擇年金型的指數型連結保單或壽險型的指數型連結保單，要看到底是純粹想投資，或希望有多少人身保障功能。

相關人士指出，若想把全部的保費用作投資，可選擇指數連結型年金（ＦＩＡ）；若仍想要以防萬一，例如因故受傷需要給付醫藥費或給付日常生活所需，甚至因故往生時還能讓家人得到理賠金，那就要選指數連結型萬能壽險（ＩＵＬ）。

指數連結型保單曾在國際保險業務分公司（ＯＩＵ）賣過，買氣卻並不理想。業界人士指出，ＯＩＵ只開放對法人戶銷售，一般民眾不能買，因此買氣受限，且多數法人都去買國外的指數連結型保單，其中又以連結美股的保單最熱銷，國內業者因此爭取能在境內銷售。

對於連結個別基金的傳統型投資保單，或即將開放的連結指數的新投資型保單，業界高層舉例，若股市大跌時，一般基金跌百分之卅，保戶就直接損失百分之卅；連結指數的新商品因要求「保本」，保戶並不會面臨損失。

不過，另一個潛在爭議在於，若指數漲一倍，但投資人的保單價值可能只上漲七成或八成，因為保險公司不會把保費都拿去投資，而是把部分保費拿去做避險。業界人士說，金管會已責成壽險公會研究契約的資訊揭露方式，並借鏡國外。

此外，一旦美國聯準會啟動降息，指數連結型保單也更有利。業界人士指出，只要壽險公司投資操作好，可分到更多的投資報酬，不像傳統的利變保單，宣告利率水準會隨著降息而一路降低。

美股 保單 Fed 聯準會

延伸閱讀

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

保險小百科／利變型年金險 非定存替代品

投資型狂銷年增七成 壽險前四月新契約保費收入逾4,905億元

周行一／買金融保險商品該問什麼？

相關新聞

保本優勢…新投資型保單 可連結指數

今年底之前，民眾就可在國內買到連結指數的新投資型保單。根據金管會規畫，每張保單最多只能連結五個指數，而和目前連結基金、債券等標的的投資型保單最大差異，在於連結指數的保單必須保本，很適合財力有限、又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

投資型保單連結指數 部分保費用於避險…不會虧本但會少賺

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點，業界人士指出，如何選擇年金型的指數型連結保單或壽險型的指數型連結保單，要看到底是純粹想投資，或希望有多少人身保障功能。

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

據透露，保險局已在4月中旬邀集壽險公會與全體壽險業者開會，討論預定在今年底之前上市的指數連結型保單，主要有五大要求，包括：1. 必須是IOSCO（國際證券管理機構組織）的會員國家裡面「先進國家」的指數才可以；2. 被連結前之前，該指數在市場上必須已有三年的交易紀錄；3. 銷售人員必須先前已有投資型保單三年的經驗；4. 每張投資型保單所能連結的指數，最多只能連結5個指數；5. 必須保本。

不只境外客戶！金管會擬開放台灣高資產戶直接開海外帳戶

人在台灣，也能直接開海外帳戶的時代來了。金管會規劃，未來高雄專區不只服務境外高資產客戶，連「境內」高資產客戶也可望直接在台辦理海外分行開戶。未來家族企業進行海外資產配置與跨境資金調度時，有望免再親赴海外，一站完成。

存款追不上放款！AI 掀美元需求潮 國銀外幣結構大變天？

AI熱潮正全面引爆企業資金需求。據央行統計，3月底國銀外幣放款餘額衝上8,528億元，單月暴增659億元，累計首季新增2,273億元，不僅單月與首季雙創史上同期新高，首季增額更已超越2025年全年新增1,464億元的1.55倍。

中國信託銀行印度GIFT City分行正式開幕 拓展跨境金融里程碑

中國信託銀行深耕印度市場有成，5月13日和14日接連舉辦印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行開幕典禮與新德里分行成立30周年慶祝晚宴，不僅在國際金融布局再添關鍵據點，亦展現中國信託持續投入且深化海外金融服務的長期承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。