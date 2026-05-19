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保本優勢…新投資型保單 可連結指數

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
連結指數的新投資型保單預計今年底前開放在國內銷售，業者青睞連結美股納斯達克等指數。（路透）
連結指數的新投資型保單預計今年底前開放在國內銷售，業者青睞連結美股納斯達克等指數。（路透）

今年底之前，民眾就可在國內買到連結指數的新投資型保單。根據金管會規畫，每張保單最多只能連結五個指數，而和目前連結基金、債券等標的的投資型保單最大差異，在於連結指數的保單必須保本，很適合財力有限、又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

據透露，金管會保險局四月中旬邀集壽險公會與全體壽險業者開會，討論預定在今年底之前在國內上市的指數連結型保單，保險局在會中提出五項要求，包括第一，必須連結ＩＯＳＣＯ（國際證券管理機構組織）會員國中的「已開發國家」指數；第二，保單連結之前，該指數在市場必須已有三年的交易紀錄；第三，銷售人員必須具備銷售投資型保單三年經驗；第四、每張保單最多只能連結五個指數；第五、須保本。

相關人士說，這項政策原本要在上半年開放，但由於外價準備金等問題耽誤，因此開放時程延後至今年底之前。

連結台股指數 業者態度保留

業界指出，目前的年金險保單和壽險保單，都可加入指數連結型保單的行列，年金險就是指數連結型年金（ＦＩＡ），壽險保單則為指數連結型萬能壽險（ＩＵＬ）。對比一般的投資型保單，指數連結型保單對於投資人最大的保障在於「保本」，相較於積極投資的年輕人投保投資型保單，這類指數連結型保單適合財力有限、有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

針對金管會要求保單最多只能連結五個指數，業界人士說，概念就類似一張保單連結不同指數的基金，最多只能買到五檔，而保戶繳的錢不用來投資，也要分攤避險成本。此外，台灣也是ＩＯＳＣＯ的會員國，但金管會要求只能連結ＩＯＳＣＯ的「已開發國家」指數，至於台股指數能否成為連結型標的，保險局尚未明確裁示。

業界高層指出，台股的選擇權市場恐怕不夠大，導致業者的避險空間受限，將增加保單的風險，畢竟保單要求保本，即使金管會開放台股指數為連結標的，但業者也不見得會開發連結台股指數的保單。

但可確定的是，新興市場的指數不在初期開放連結的指數標的範圍，主要是考量新興市場指數起伏較大，且幣值變化劇烈。根據國內壽險業者的構想，連結標的以美股標普五百、納斯達克這類知名度高、有品牌的指數為佳，而壽險公司在發行時，也會同步採取購買衍生性商品、選擇權等避險措施；由於海外避險工具多，因此連結美股指數會成為最主流的選擇。

金管會此時願意開放指數連結型保單在境內銷售，主要是考量因應亞洲資產管理中心高雄特區成立，必須有更多元化的商品開發，促進市場買氣；其次，從美國、新加坡、香港等經驗觀察，這類商品在高淨值資產大戶非常熱銷，即使國內不開放，有財力的大戶也會設法從國外買到。

目前壽險業辦理外幣保險商品業務前三名依序為國泰人壽、安聯人壽、新光人壽（主要來自前台新人壽）；傳統型新契約保費收入前三名為國泰、富邦、新光；據了解，金管會開放申請後，這些大型壽險公司都會提出新商品申請。

金管會 壽險業 基金 保單 台股

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指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點，業界人士指出，如何選擇年金型的指數型連結保單或壽險型的指數型連結保單，要看到底是純粹想投資，或希望有多少人身保障功能。

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

據透露，保險局已在4月中旬邀集壽險公會與全體壽險業者開會，討論預定在今年底之前上市的指數連結型保單，主要有五大要求，包括：1. 必須是IOSCO（國際證券管理機構組織）的會員國家裡面「先進國家」的指數才可以；2. 被連結前之前，該指數在市場上必須已有三年的交易紀錄；3. 銷售人員必須先前已有投資型保單三年的經驗；4. 每張投資型保單所能連結的指數，最多只能連結5個指數；5. 必須保本。

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