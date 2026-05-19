指數連結型保單境內銷售 兩大考量

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，金管會願意開放指數連結型保單在台灣境內銷售，主要有兩大考量，一是因應亞洲資產管理中心高雄特區的成立，須有更多元化商品開發，促進市場買氣；其次，從美國、新加坡、香港等經驗觀察，該商品在高淨值資產大戶非常熱銷，即使國內不開放，有財力的大戶也會設法從國外買到。

據了解，目前大型的本土壽險或外商壽險，待金管會開放該新商品申請，都會鳴槍起跑，提出申請。

對保戶而言，除了增加保本的優點之外，業界人士指出，到底是選擇年金型的指數連結型保單或是壽險型的指數連結型保單，就要看到底是純粹想投資，或是仍希望有人身保障的功能。

相關人士指出，倘若想要把全部保費都拿來投資，就選擇指數連結型年金（FIA），但若想要以防萬一，例如因故受傷需要給付來付醫藥費或日常生活所需，甚至因故往生時還能讓家人得到理賠金，那就要選指數連結型萬能壽險（IUL）。

至於使用情境，業界高層分析，通常這類保單在空頭或股市已到一定高點需要「居高思危」時，這兩種情境比在多頭方向時更為討喜，因有「保本」效應，尤其是全球股市一旦從高檔狂瀉，這種保單最能保護保戶。