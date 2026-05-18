獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

據透露，保險局已在4月中旬邀集壽險公會與全體壽險業者開會，討論預定在今年底之前上市的指數連結型保單，主要有五大要求，包括：1. 必須是IOSCO（國際證券管理機構組織）的會員國家裡面「先進國家」的指數才可以；2. 被連結前之前，該指數在市場上必須已有三年的交易紀錄；3. 銷售人員必須先前已有投資型保單三年的經驗；4. 每張投資型保單所能連結的指數，最多只能連結5個指數；5. 必須保本。

這項政策原本今年初要在上半年開放，但由於外價準備金等問題耽誤，因此開放時程延後，現在的開放時程已規畫在今年底之前。

業界人士說明，上述所謂「最多只能連結5個指數」的規定，這就類似於一張保單去買連結不同指數的基金，最多只能買到5檔基金的概念，而保戶所繳的錢，不只放於投資，也要分攤避險成本。而台灣本身也是IOSCO的會員國，但根據金管會要求，只能連結IOSCO的「已開發國家」的指數，那麼，台灣究竟算已開發國家，或是開發中國家？到底台股指數能否被這種連結型保單所連結？對此保險局尚未有明確的裁示，也成為各壽險公司接下來最矚目的焦點。

但已可確定的是，其他新興市場的指數，目前不在初期階段開放連結的指數標的範圍，之所以如此，應與新興市場指數起伏較大，而且幣值變化劇烈，也會影響投資安全有關。根據國內壽險業者的構想，尤其是連結美股例如標普500指數這種知名度高、有品牌的指數最好，同時壽險公司在發行的同時，也會同步採取購買衍生性商品、選擇權等避險措施，由於海外避險工具多，因此連結美股指數會成為最主流的選擇。

業界高層也坦言，去年在討論該議題時，原本並未打算初階段開放台股指數作為連結標的，但現在台股漲翻天，因此不無開放可能，就等保險局最後決定。

目前的年金險保單，和壽險保單，都可加入指數連結型保單的行列，年金險的就是指數連結型年金（FIA），壽險的則為指數連結型萬能壽險（IUL）。相較於一般的投資型保單，指數連結型保單對於投資人保障最大之處，在於「保本」，因此，相較於積極投資的年輕人去買現在市面上已有的投資型保單，這類保本的指數連結型保單，很適合財力有限、但又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

金管會此時願意開放指數連結型保單在台灣境內銷售，主要有三大考量，一是因應亞洲資產管理中心高雄特區的成立，必須有更多元化的商品開發，來促進市場的買氣；另一個原因，在於從美國、新加坡、香港等經驗觀察，該商品在高淨值資產大戶非常熱銷，即使國內不開放，有財力的大戶也會設法從國外買到，不論是指數連結型的年金險，或是指數連結型的萬能壽險，都獲相當多的大戶客群青睞。目前壽險業辦理外幣保險商品業務前三名依序為國泰人壽、安聯人壽、新光人壽（主要來自前台新人壽）；傳統型新契約保費收入前三名公司則依序為國泰人壽、富邦人壽、 新光人壽；據了解，這些大型的本土壽險或外商壽險，一待金管會開放該新商品申請，都會鳴槍起跑提出申請。

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點之外，業界人士指出，到底是選擇年金型的指數型連結保單或是壽險型的指數型連結保單，就要看到底是純粹想投資而已，或者是仍希望多少有人身保障的功能。

相關人士指出，倘若想要把全部的保費都拿來投資，就選擇指數連結型年金（FIA），但倘若仍想要以防萬一，例如因故受傷需要給付來付醫藥費或給付日常生活所需，甚至因故往生時還能讓家人得到理賠金，那就要選指數連結型萬能壽險（IUL）。

至於使用的情境，一位業界高層分析，通常這類保單，在空頭，或是股市已到一定的高點需要「居高思危」的時候，這兩種情境比在多頭方向時更為討喜，因為有「保本」的效應，尤其是全球股市一旦從高檔狂瀉時，這種投資型保單最能保護保戶。而在多頭時，這類保單當然仍會賺錢，只是不見得會比一般投資型保單賺的多。

該保單曾經在OIU賣過，但買氣卻並不理想。對此業界人士指出，由於OIU只開放對法人戶銷售，普羅大眾不能買，因此買氣受限，而且大多數的法人都跑去買國外的指數連結型保單，尤其是連結美股的保單，最為熱銷，才使國內的業者爭取能夠在台灣境內開放銷售，估計到時候業者去連結的國外指數標的，大部分也都會以美股指數為主。。

對於連結個別基金的傳統型投資保單，或是即將開放的連結指數型的新投資型保單，一位業界高層舉例比較，一旦股市大跌時，一般基金跌30%，投資人就直接損失30%，但倘若是後者，因為「保本」的要求，則投資人的損失不會是30%，而是0。所以，一旦股市下跌，這種保單會是最能保護投資人的投資型保單，因為保本。

但另一個可能有爭議之處在於，倘若指數漲1倍，但投資人的保單價值恐怕只漲7成或8成，因為保險公司不會把保費都拿去投資，而是會把部分的保費拿去作避險，這也是最有可能的爭議來源，對此業界人士也透露，所以金管會才會特別要求，必須在契約上，責成壽險公會去研究對民眾在契約上的資訊揭露方式，並且學習國外揭露的方式。

倘若是美國聯準會降息之時，指數連結型保單的推出亦更為有利。業界人士指出，指數連結型保單只要壽險公司投資操作好，可分到更多的投資報酬，不像傳統的利變保單，宣告利率水準會隨著降息而一路降低。

此外，聯準會新主席華許即將上任，但由於油價飆升，且美國聯準會鷹派聲音抬頭，使得聯準會是否依照美國總統川普的要求降息，迄今仍是變數，但倘若等到美伊戰爭結束，油價回穩使聯準會降息無後顧之憂時，該類型保單的問世就會有很好的市場性，因此即使不能在上半年開放，在今年底之前，也是不錯的時點。