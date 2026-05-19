指數連結型保單年底上市 金管會訂五大規則 強調必須保本

據透露，保險局已在4月中旬召集會議，討論預定今年底前上市的指數連結型保單。該類型保單過去在OIU（國際保險業務分公司）銷售，只銷售給法人戶，一般民眾不能購買，買氣受限，隨股市轉熱，尤其是連結美股的保單熱銷，業者希望爭取普羅大眾也能購買。

據了解，指數連結型保單的商品設計，有五大要求，包括一、必須是IOSCO（國際證券管理機構組織）的會員國家裡面「先進國家」的指數才可以；二、被連結前，該指數在市場上須已有三年交易紀錄；三、銷售人員須先前已有銷售投資型保單三年經驗；四、每張投資型保單最多只能連結五個指數；五、必須保本。

業界人士說明，上述所謂「最多只能連結五個指數」的規定，就類似於一張保單去買連結不同指數的基金，最多只能買到五檔基金的概念，而保戶所繳的錢，不只放於投資，也要分攤避險成本。

台灣本身也是IOSCO會員國，但根據金管會要求，只能連結IOSCO的「已開發國家」的指數，那麼，台灣究竟算已開發國家，或是開發中國家？到底台股指數能否被這種連結型保單所連結？對此保險局尚未有明確裁示，也成為各壽險公司接下來最關注的焦點。

業界高層坦言，去年討論該議題時，初期並未打算開放台股指數作為連結標的，但現在台股漲翻天，因此不無開放可能，就等保險局最後決定。

不過一位業界高層表示，由於台股選擇權市場恐怕不夠大，使業者避險空間受限，增加保單風險，即使主管機關開放台股成為連結標的，業者不見得會去開發連結台股指數標的之指數連結型保單，預料連結美股指數會成為最主流的選擇。

目前的年金險保單和壽險保單，都可加入指數連結型保單行列，年金險是指數連結型年金（FIA），壽險則為指數連結型萬能壽險（IUL）。

相較於一般投資型保單，指數連結型保單對投資人保障最大之處在於「保本」，因此，相較於積極投資的年輕人去買市面上已有的投資型保單，這類保本的指數連結型保單，適合財力有限、又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。