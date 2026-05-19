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壽險前四月總保費衝1兆元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公會昨（18）日公布壽險業2026年前四月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入為4,905.2億元，年增42.3%；續年度保費5,590億元，年增7.2%；總保費收入1兆495.3億元，年增21.1%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險3,068.1億元占新契約保費的62.5%，年增34.5%；傷害險52.1億元，占1.1%；健康險151.4億元占3.1%，年增7.5%；年金險 1,633.6億元占33.3%，年增68.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入2,087.5億元，年增22.7%；傳統型年金險新契約保費收入12.3億元，年減51.7%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，隨著美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，市場對利率走勢仍持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售；第二，因應保險業自今年起接軌 IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司開發並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品。

第三，因應高齡化社會趨勢及民眾對退休規劃、資產傳承等需求提升，壽險公司持續優化商品設計，推出台、外幣利變型保險商品，並透過銀行通路推展相關商品，帶動傳統型保險商品銷售動能。因此2026年前四月整體傳統型保險商品新契約保費收入2,303.2億元，年增19.9%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入980.7億元，年增68.9%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）1,621.4億元，年增71.3%。

壽險業 美國聯準會

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