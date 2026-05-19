壽險首季財報 僅一家虧損

壽險業今年起正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，新制財報也同步回溯重編去年同期數字。根據20家壽險公司第1季財報數據統計，去年同期舊制重編後，整體壽險業第1季大幅虧損逾767億元，今年第1季合計稅後純益達846.4億元，除三商美邦人壽（2867）虧損之外，其餘壽險公司皆獲利。

壽險業整體淨值則由去年首季2兆9,374億元下降至今年3月底的2兆8,685.4億元。

壽險公司今年第1季獲利普遍表現亮眼，國泰人壽首季獲利173.6億元居冠，富邦人壽則賺進151.2億元次之，新光人壽84.5億元排名第三，南山人壽、台灣人壽和凱基人壽則分別獲利84.5億、77.5億和47.9億元。壽險業者普遍獲利，僅三商美邦人壽虧損1.6億元，但已較去年同期虧損減少，與利率變動和3月受到地緣政治影響使匯市震盪影響有關。

壽險業今年第1季獲利與去年同期出現大幅反差，以國泰人壽和富邦人壽為例，今年首季兩家公司稅後純益分別為173.69億、151.2億元，但去年同期在追溯適用新制後卻虧損185.96億、404.58億元，主因仍來自接軌新制後，金融資產重新分類。