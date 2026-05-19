快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險首季財報 僅一家虧損

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導

壽險業今年起正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，新制財報也同步回溯重編去年同期數字。根據20家壽險公司第1季財報數據統計，去年同期舊制重編後，整體壽險業第1季大幅虧損逾767億元，今年第1季合計稅後純益達846.4億元，除三商美邦人壽（2867）虧損之外，其餘壽險公司皆獲利。

壽險業整體淨值則由去年首季2兆9,374億元下降至今年3月底的2兆8,685.4億元。

壽險公司今年第1季獲利普遍表現亮眼，國泰人壽首季獲利173.6億元居冠，富邦人壽則賺進151.2億元次之，新光人壽84.5億元排名第三，南山人壽、台灣人壽和凱基人壽則分別獲利84.5億、77.5億和47.9億元。壽險業者普遍獲利，僅三商美邦人壽虧損1.6億元，但已較去年同期虧損減少，與利率變動和3月受到地緣政治影響使匯市震盪影響有關。

壽險業今年第1季獲利與去年同期出現大幅反差，以國泰人壽和富邦人壽為例，今年首季兩家公司稅後純益分別為173.69億、151.2億元，但去年同期在追溯適用新制後卻虧損185.96億、404.58億元，主因仍來自接軌新制後，金融資產重新分類。

國泰人壽 壽險業 富邦人壽

延伸閱讀

六壽險前四月大賺1,255億 獲利年增130%

保瑞第1季獲利不如預期 法人對後市看法中立

台中銀法說會／首季總資產為1.0169兆元 淨值為936億元

台聚4月單月獲利 弭平第1季虧損

相關新聞

保本優勢…新投資型保單 可連結指數

今年底之前，民眾就可在國內買到連結指數的新投資型保單。根據金管會規畫，每張保單最多只能連結五個指數，而和目前連結基金、債券等標的的投資型保單最大差異，在於連結指數的保單必須保本，很適合財力有限、又有一定年紀，卻仍想切入投資成長機會的長者。

投資型保單連結指數 部分保費用於避險…不會虧本但會少賺

指數連結型的新投資型保單可望在今年底前問世，對保戶而言，除了增加保本的優點，業界人士指出，如何選擇年金型的指數型連結保單或壽險型的指數型連結保單，要看到底是純粹想投資，或希望有多少人身保障功能。

AI＋出口雙引擎催動…外幣放款好熱 創兩個新高

AI熱潮正全面引爆企業資金需求。據央行統計，3月底國銀外幣放款餘額衝上8,528億元，單月暴增659億元，累計首季新增2,273億元，不僅單月與單季同期雙創史上新高，更已超越2025年全年新增1,464億元的1.55倍。

壽險外價金突破6,500億元 富邦、國泰、新光都超過千億元

今年第1季新台幣貶值，加上新制上路外匯價格變動準備金比例提高，使得「外價金水庫」愈來愈充沛。根據壽險業今年第1季財報，整體外匯價格變動準備金餘額達6,588億元，單季增加逾410億元。以各家壽險來觀察，富邦人壽、國泰人壽、新光人壽皆突破千億元。

壽險首季財報 僅一家虧損

壽險業今年起正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，新制財報也同步回溯重編去年同期數字。根據20家壽險公司第1季財報數據統計，去年同期舊制重編後，整體壽險業第1季大幅虧損逾767億元，今年第1季合計稅後純益達846.4億元，除三商美邦人壽虧損之外，其餘壽險公司皆獲利。

指數連結型保單年底上市 金管會訂五大規則 強調必須保本

據透露，保險局已在4月中旬召集會議，討論預定今年底前上市的指數連結型保單。該類型保單過去在OIU（國際保險業務分公司）銷售，只銷售給法人戶，一般民眾不能購買，買氣受限，隨股市轉熱，尤其是連結美股的保單熱銷，業者希望爭取普羅大眾也能購買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。