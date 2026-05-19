壽險外價金突破6,500億元 富邦、國泰、新光都超過千億元

今年第1季新台幣貶值，加上新制上路外匯價格變動準備金比例提高，使得「外價金水庫」愈來愈充沛。根據壽險業今年第1季財報，整體外匯價格變動準備金餘額達6,588億元，單季增加逾410億元。以各家壽險來觀察，富邦人壽、國泰人壽、新光人壽皆突破千億元。

根據壽險業2026年第1季財報，整體外價金餘額達6,588.9億元，較2025年第4季底的6,178.2億元增加逾410億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金餘額達1,473.8億元，國泰人壽則以1,239.4億元居次，新光人壽外價金達1,041.1億元排在第三，三家皆突破千億元大關。

其中，台新新光金（2887）去年7月24日進行金控合併，人壽部分，今年1月併入金控，因為會計衡量基礎不同及匯率波動因素，使得外價金的提存變動。據新光人壽財報揭露，金管會保險局2026年5月13日來函的規範，2026年1月1日外匯價格變動準備金的開帳基礎，應以原新光人壽及原台新人壽2025年個體財報所列的外匯價格變動準備金合計數為準，所以相對認列其他-外匯價格變動準備金調整計474.9億元，後續帳務處理案，已報請核備。因此新壽2026年1月1日外匯價格變動準備金開帳餘額為1,035億元。

而南山人壽第1季底外價金餘額為738.5億元、凱基人448.3億元、台灣人壽299.7億元，另外，資產較多的三商美邦人壽、遠雄人壽、中華郵政、全球人壽及元大人壽外價金餘額分別為359.5億元、267.9億元、176.2億元、159.8億元及119.2億元，皆突破百億元關卡。

壽險業者指出，外價金變動由法定強制提存、避險工具評價損益，以及AC債券匯率攤銷法等多重因素影響，因此除了新制提存比例提高，又遇上了第1季台幣貶值，帶來匯兌利益，加上各大壽險公司主動降低避險比例，把錢留在國內做自我保險的策略，使得外價金第1季持續成長。

另一方面，原先市場普遍預期聯準會可能於第2季啟動降息，但隨著通膨數據再度出現不確定性，市場對於聯準會的降息時程預期已逐步延後，使全球利率與匯率市場短期仍維持觀望格局，壽險業外匯避險策略亦將持續受到關注。