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中信銀深耕印度 好事成雙

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行總經理楊銘祥（左四）出席中國信託銀行印度新德里分行成立30周年慶祝晚宴。中國信託銀行／提供
中國信託銀行總經理楊銘祥（左四）出席中國信託銀行印度新德里分行成立30周年慶祝晚宴。中國信託銀行／提供

中信金控（2891）旗下中信銀行好事成雙。中信銀行深耕印度市場有成，上周三（13日）、上周四（14日）接連舉辦印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行開幕典禮與新德里分行成立30周年慶祝晚宴，中信銀行不僅在國際金融布局再添關鍵據點，亦展現中國信託持續投入且深化海外金融服務的長期承諾。

中國信託銀行1996年即前進印度，為首家赴印度設立據點的台資銀行，目前在首都新德里、鄰近清奈市的卡圖帕克姆，以及印度政府推動的首座綠地智慧城市與國際金融服務中心GIFT City設有營運據點，形成完整的印度市場服務網絡，持續支援台商與當地企業的營運與成長。

日前所舉辦的中國信託銀行新德里分行30周年慶祝晚宴，由中國信託銀行總經理楊銘祥親自出席，駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇、主管機關印度準備銀行代表，及各地商會會長等重要貴賓皆親自出席蒞臨，共同見證中國信託銀行在印度30年的深耕成果，並展望未來持續深化市場布局與金融服務的發展方向。

楊銘祥致詞表示，中國信託銀行對印度未來的機會充滿信心，印度不再只是一個新興市場，更是下階段全球經濟成長的關鍵支柱。中國信託銀行於印度資產規模顯著增長，並協助客戶在美國與日本的跨國業務需求，印度分行亦引導印度客戶利用國際聯貸擴展資金池，在GIFT City開設分行不僅為擴張業務，更能提供更有效率、靈活的一條龍解決方案。

看好印度經濟成長動能與國際金融發展潛力，中國信託銀行印度GIFT City分行今年3月17日正式開業，GIFT City為印度政府積極推動的國際金融園區，具備稅務優惠、外幣交易與國際結算彈性等制度優勢，被視為印度發展離岸金融與國際業務的重要據點。

未來，中國信託銀行將透過 GIFT City 分行，提升在印度外幣業務與跨境資金運用的彈性，提供更多元的外幣融資與金融商品選擇，協助客戶因應跨境營運與國際資金需求，完善在印度的整體金融服務網絡。

中信銀 新德里 印度

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