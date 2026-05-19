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台幣先貶後升 終結連四黑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台幣昨（18）日在外資兩手操作，終場由貶轉升，以31.545元兌1美元作收，收在當日最高價，小幅升值0.6分，終結連四黑，成交量縮至17.795億美元，呈現「量縮價穩」格局。

新台幣匯價昨天介於31.645元至31.545元區間震盪。早盤受台股開低影響，外資偏向「買匯」匯出資金，帶動新台幣走貶；惟午後隨台股跌勢收斂，外資轉為「拋匯」匯入，使匯價由貶轉升，最終翻紅作收。

匯銀人士指出，昨日盤勢受單一大型美系外資操作影響顯著，該機構上午偏向買進美元、匯出資金，午後則反手賣出美元、轉為匯入，成為帶動匯價由弱轉強的關鍵因素之一。此外，出口商在31.6元附近普遍有拋匯需求，但當匯價升破該關卡後，轉為觀望，使升勢受限。

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