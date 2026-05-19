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人民幣存款 探12年低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（18）日公布最新統計，截至4月底，國內外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額降至1,067.8億元人民幣，單月減少36億元，探2013年9月以來新低，顯示即便人民幣匯價走強，仍難扭轉資金流出趨勢。

觀察匯市表現，人民幣今年以來升值約2.74%，自2024年底以來更升值達7.3%，成為最強亞幣。不過，國銀的人民幣存款規模卻未隨匯率走升同步回流，反映企業與資金持有者在資產配置上，並非單以匯率為唯一考量。

央行分析，4月人民幣存款減少，主要來自部分企業基於資金調度需求，將人民幣部位轉換為美元資產。背後原因包括地緣政治不確定性升溫，例如美伊衝突持續，使市場避險情緒升高；同時美元資產具備利率優勢與投資標的多元等特性，吸引力相對提升。

此外，企業依據資金排程進行幣別調整，也加速人民幣存款流出。

從利率面來看，4月人民幣存款專案利率呈現「短高長低」結構。其中，1個月期最高利率由永豐銀行開出4.2%；3個月期最高為中信銀1.3%；6個月期同樣由永豐銀行提供1.3%；1年期則以陽信銀行1.2%居冠。

匯率 人民幣 中央銀行

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