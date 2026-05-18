不只境外客戶！金管會擬開放台灣高資產戶直接開海外帳戶

人在台灣，也能直接開海外帳戶的時代來了。金管會規劃，未來高雄專區不只服務境外高資產客戶，連「境內」高資產客戶也可望直接在台辦理海外分行開戶。未來家族企業進行海外資產配置與跨境資金調度時，有望免再親赴海外，一站完成。

金管會主委彭金隆18日南下訪視華南銀、北富銀、第一金投信及南山人壽高雄專區業務時，也同步了解跨境金融、家族辦公室與高資產服務推動情況。

隨跨境服務逐步鬆綁，高雄專區正從過去的「試辦專區」，進一步朝跨境資產管理平台轉型。

目前高雄專區已開放銀行，可替人在台灣、但屬OBU的境外高資產客戶，直接在專區完成海外分行開戶流程。例如北富銀可協助OBU客戶開立北富銀新加坡等海外分行帳戶，降低客戶往返海外辦理時間與成本。

據了解，金管會下一步正研議，擴大開放「境內」高資產客戶也可適用相關跨境開戶服務。

若未來正式上路，代表台灣家族企業進行海外投資、資金調度與跨境資產配置時，可直接以台灣作為管理與決策中心，不必再透過境外架構操作。

北富銀指出，已有高資產客戶原規劃將資金移往境外配置，但透過專區家族辦公室與跨境金融服務後，最後決定將資金留在台灣管理，甚至評估將部分境外資產回流，顯示高雄專區已開始出現「留財回台」效果。

華南銀則指出，高資產業務開辦不到三年，高資產客戶數已接近3,000戶，並持續強化家族辦公室、資產傳承及保費融資等服務。

南山人壽也表示，高雄專區相關保費收入已達試辦目標八成以上，高資產保單平均保費達1,731萬元，明顯高於一般客戶。

據金管會統計，截至3月底，高雄專區已有57家金融機構進駐，其中家族辦公室業務累計139家、管理資產規模達802億元；Lombard Lending、自行質借及保費融資等授信融資業務，累計貸款餘額417億元，顯示高資產與跨境金融需求正快速升溫。

此外，投信投顧業上架9檔境外基金，投資人持有金額28.67億元；保險業高資產專區保單累計有效契約175件、總保費收入25億元，顯示高資產財管需求正逐步升溫。

值得注意的是，金管會此次南下，不再只聚焦業務開放，而是同步檢視洗錢防制、內控制度及人才培育等配套。彭金隆也重申，高雄專區推動須秉持「三要一不」，即做好風險控管、落實內控與洗防、培育人才，以及避免惡性競爭。