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存款追不上放款！AI 掀美元需求潮 國銀外幣結構大變天？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據央行統計，3月底國銀外幣放款餘額衝上8,528億元，單月暴增659億元，累計首季新增2,273億元。 圖／聯合報系資料照片
據央行統計，3月底國銀外幣放款餘額衝上8,528億元，單月暴增659億元，累計首季新增2,273億元。 圖／聯合報系資料照片

AI熱潮正全面引爆企業資金需求。據央行統計，3月底國銀外幣放款餘額衝上8,528億元，單月暴增659億元，累計首季新增2,273億元，不僅單月與首季雙創史上同期新高，首季增額更已超越2025年全年新增1,464億元的1.55倍。

若依目前速度推估，今年全年新增外幣放款甚至有機會挑戰5,000億元大關，再寫歷史新高。銀行圈直言，這波不是短期熱潮，而是AI投資正式進入全面擴張階段。

市場分析，這波放款暴衝有兩大引擎。一是企業搶攻AI商機，帶動供應鏈資本支出與營運周轉需求；二是出口動能強勁，推升企業外幣融資同步升溫，形成「AI＋出口」雙引擎效應。

更關鍵的是，AI效應已不再侷限於先進製程或AI伺服器。金融圈指出，需求正從晶片、伺服器，進一步擴散到半導體材料、零組件，顯示AI基礎建設已從「單點爆發」進入「全面擴散」。

從總體數據也能看出熱度。2026年首季外銷訂單衝上911.2億美元、出口金額達801.8億美元，同步改寫歷史新高，背後核心動能幾乎都與AI供應鏈有關。

若排除匯率因素，企業資金需求依舊強勁。以3月底匯率換算，外幣放款餘額約266.7億美元，單月增加14.86億美元，同樣創近年同期高點，顯示企業借錢擴產、拉貨與投資需求仍在快速升溫。

更值得注意的是，過往3月常因企業季底作帳、提前還款，使放款呈現下滑，今年卻逆勢暴增，反映企業投資循環已提前啟動，銀行外幣授信市場也正式進入高成長期。

展望第2季，市場認為AI仍是最強主軸。隨全球雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，AI伺服器、高效能運算（HPC）與資料中心需求延續，將持續支撐供應鏈資金需求。

相較之下，外幣存款動能則略顯疲態。據金管會統計，3月底外幣存款餘額15兆6,835億元，雖連兩月創高，但若以美元原幣計算，餘額其實減少24億美元，與放款爆量形成明顯反差。

金管會指出，3月因美元升值2.3%，換算台幣後推升存款餘額，但若以原幣觀察，企業因持續支付貨款、匯出投資款與調度資金，使外幣存款水位走低。

外幣存款「兆元俱樂部」排名方面，銀行排名也再度洗牌。北富銀3月外幣存款大增506億元，重新超車臺銀奪回亞軍，臺銀亞軍只坐一個月。

龍頭仍是中信銀以約1.57兆元居冠，已連續四年稱霸，北富銀奪回亞軍到1.3兆餘元，臺銀1.25兆元餘元居第三；其後依序是兆豐銀，及玉山銀、第一銀行。

央行

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