3月底外幣存款餘額衝至15.6兆元 續創史上新高

中華郵政公司以壽險資金辦理不動產抵押借款業務，協助客戶取得資金購買住宅或房屋修繕，凡年滿18歲至68歲之「保戶」或「非保戶」，有穩定收入，能提供本人、配偶、父母、子女或兄弟姐妹之房屋及其基地，並設定第一順位抵押權予中華郵政公司者均可申辦郵政壽險房貸。

2026-05-18 14:29