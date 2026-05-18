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3月底外幣存款餘額衝至15.6兆元 續創史上新高

中央社／ 台北18日電
金管會統計顯示，本國銀行3月底外幣存款餘額為新台幣15兆6835億元，續創歷史新高，單月大增2816億元，主要受到美元升值、新台幣相對貶值影響。 圖／聯合報系資料照片
金管會統計顯示，本國銀行3月底外幣存款餘額為新台幣15兆6835億元，續創歷史新高，單月大增2816億元，主要受到美元升值、新台幣相對貶值影響。 圖／聯合報系資料照片

受到新台幣3月貶值影響，帶動外幣存款續創新高。金管會統計顯示，本國銀行3月底外幣存款餘額為新台幣15兆6835億元，續創歷史新高，單月大增2816億元，主要受到美元升值、新台幣相對貶值影響。

金管會表示，截至今年3月底，國銀外幣存款餘額為15兆6835億元，月增2816億元，主因是美元升值2.3%影響。如果剔除匯率因素，直接用3月底美元匯率31.98換算，3月底外匯存款為4904億美元，呈現月減24億美元，因支付貨款、投資款匯出或資金調度所致。

根據金管會資料，今年3月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀新台幣1.56兆元、北富銀1.31兆元、台銀1.25兆元、兆豐銀1.21兆元、玉山銀1.2兆元與一銀1.14兆元。

台幣 匯率 金管會

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