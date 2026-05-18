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PIMCO：市場高估通膨上揚風險、低估經濟下行風險 債券投資宜聚焦品質

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長暨董事總經理賽德納（Marc Seidner）18日來台指出，中東衝突對全球能源供應產生重大衝擊，在推高通膨的同時，也拖累經濟成長，加上AI持續快速發展，都在各國、各產業與家庭之間加劇贏家與輸家的差距。

賽德納指出，地緣政治、信貸市場疑慮、AI發展等因素交錯，影響債券投資前景。目前市場過度反映通貨膨脹的風險，但輕估經濟減速的風險。投資組合宜追求韌性及高品質，維持多元配置，並將流動性視為一種資產，以利於在市場錯位時低接標的。

賽德納指出，各國央行在通膨升溫與成長放緩間面臨艱難的取捨。品浩認為美國聯準會（Fed）仍在降息循環中，但今年不致於降息，還要看更多數據而定。至於美國10年期公債殖利率，過去兩、三年大約在4-4.6%的區間，目前較接近這個區間的上緣，一旦中東戰事結束，可能回到中間價位或更接近4%。

在信貸市場方面，賽德納表示，六年來，私募信貸市場規模倍增，令人回想起2008金融海嘯之前次級房貸的規模成長速度。過多資金追逐少數標的，降低風險溢酬，且可能引發市場失衡，目前雖然仍不構成警訊，但值得持續觀察。

賽德納強調，全球經濟分化加劇帶來風險與機會。投資組合應以中短天期的高品質債券為核心，並進行全球多元布局，以增添韌性。證券化資產尤其看好，因為有實質擔保品，而不是依賴放款給企業。至於非投資等級債，利差太窄，一旦經濟放緩，利差不足以彌補所承擔的風險。

賽德納也看好部分新興市場當地貨幣債，特別是巴西、祕魯、哥倫比亞、南非、土耳其等，實質利率很有吸引力。像巴西的實質利率有9-10%，祕魯也有5%之多。

通膨 債券 中東

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