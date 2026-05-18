投資型狂銷年增七成 壽險前四月新契約保費收入逾4,905億元

壽險公會18日公布壽險業2026年前四月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入為4,905.3億元，年增42.3%；續年度保費5,590.1億元，年增7.2%；總保費收入10,495.3億元，年增21.1%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險3,068.1億元占新契約保費的62.5%，年增34.5%；傷害險52.1億元，占1.1%；健康險151.4億元占3.1%，年增7.5%；年金險 1,633.6億元占33.3%，年增68.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入2,087.5億元，年增22.7%；傳統型年金險新契約保費收入12.3億元，年減51.7%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，隨著美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，市場對利率走勢仍持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售；第二，因應保險業自今年起接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度，壽險公司開發並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品。

第三，因應高齡化社會趨勢及民眾對退休規劃、資產傳承等需求提升，壽險公司持續優化商品設計，推出台、外幣利變型保險商品，並透過銀行通路推展相關商品，帶動傳統型保險商品銷售動能。因此2026年前四月整體傳統型保險商品新契約保費收入2,303.2億元，年增19.9%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入980.7億元，年增68.9%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）1,621.4億元，年增71.3%。整體而言，成長動能主要來自，第一，受惠於4月國內外股市回穩走強，市場投資氛圍改善，使民眾對投資型保險商品投保意願提高，進而推升新契約保費收入成長；第二，壽險公司持續與銀行及投信通路合作，提供兼具保障與投資功能之保險商品，以滿足民眾多元保險需求。因此2026年前四月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）2,602億元，年增70.4%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）4,905.3億元中，壽險公司本身行銷體系2,136.8億元占43.56%；銀行經代保代通路1,955.4億元占39.86%；傳統保險經紀人、保險代理人813.1億元占16.58%。