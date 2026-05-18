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資金轉入美元避險 4月人民幣存款餘額創逾12年半新低

中央社／ 台北18日電
人民幣。 路透
人民幣。 路透

中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣1067.88億元，月減36.09億元，減幅擴大，且改寫逾12年半新低。央行官員分析，中東戰事延燒，避險情緒升溫之下，資金轉而投向美元，導致人民幣存款持續降溫。

央行統計國銀辦理人民幣業務概況，截至4月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為818.21億元，月減14.84億元，國際金融業務分行（OBU）也減少21.25億元，降至249.67億元，兩者同步下滑；國銀人民幣存款餘額合計為1067.88億元，為102年10月以來的新低。

央行官員指出，和前幾個月相比，4月人民幣存款餘額「減幅有比較大一些」，而且不論DBU還是OBU，皆是因法人將人民幣存款轉存為美元，推測是美伊戰爭持續，金融市場不確定性增加，而「美元避險功能還是大於人民幣」。

央行官員指出，台灣與中國經貿往來密切，存在一定資金調度需求，但整體而言，大部分對外支付仍以美元比重較高，又逢中東戰事，避險情緒升溫，便出現資金轉往美元的現象。

另一方面，中東戰事延燒，國際能源價格飆漲，引發市場對通膨再起的擔憂。央行官員表示，投資人對於美國聯準會的貨幣政策路線看法開始轉變，從先前認為高機率降息，轉為延後降息，甚至存在更鷹派的論點；單從利率角度看來，美元相對人民幣也更有吸引力。

4月國銀人民幣存款餘額改寫逾12年半新低，而截至5月中旬，尚未看到中東戰事緩和的跡象，媒體詢問，是否意味5月將延續資金轉向美元的趨勢。

央行官員認為，往年5、6、7月會因貿易支付等需求，推動人民幣存款餘額走揚，如今夾雜戰事與避險情緒等因素，目前很難看出向上還是向下的力道較強，人民幣存款餘額走勢仍待觀察。

央行 中央銀行 人民幣

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