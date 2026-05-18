南山人壽高雄資產管理專區試辦成績出爐 件均保費達1,741萬元

為推動台灣金融與經濟發展，金管會在高雄專區打造具台灣特色的亞洲金融資產管理中心，適逢金管會主委彭金隆於5月18日視察南山高雄金融專區，南山人壽董事長尹崇堯及總經理范文偉亦親赴現場說明業務推動情形，並公布高雄專區成績單，截至今年4月底，試辦目標達標率約83%，每件平均保費收入約新台幣1,731萬元，為銀行保險通路的8.4倍，顯示高資產客戶對專區保險服務具高度需求。

南山人壽指出，自2025年7月進駐至2026年4月底，南山人壽高雄金融專區相關總保費收入已達試辦目標達成率約83%，件均保費約新台幣1,731萬元，為銀行保險通路一般客戶件均保費的8.4倍，顯示高資產客戶對專區保險服務具有高度需求，市場潛力相當可期。南山人壽也積極盤點既有高資產客群基礎，透過業務員通路及銀行保險通路雙軌並進，擴大南部地區高資產客戶服務量能。

作為率先響應此政策的壽險公司，南山人壽表示，亞洲資產管理中心高雄專區是台灣金融市場深化發展的重要里程碑，也是壽險業服務高資產客戶、推動全齡金融與長期陪伴的重要試辦場域。南山人壽自進駐高雄金融專區以來，即將專區業務視為經營高資產客群的重要策略布局。

南山人壽作為國內最大獨立壽險公司，深耕台灣超過一甲子，長期專注於壽險保障與資產傳承價值。面對高資產客戶在資產配置、預留稅源、家族傳承與長期陪伴上的多元需求，南山人壽以「商品、專業、服務」三大核心響應高雄金融專區政策，推動專區保險商品、健康管理與財務健康等服務，並於銀行保險通路配合銀行辦理保費融資，期望透過壽險業的專業優勢，協助客戶完成更完整的財富管理與世代傳承安排。

除業務推動外，南山人壽亦重視高雄在地金融人才培育，近年透過獎學金、產學合作及在職進修等方式，深化與高雄在地大學及金融教育機構的連結，並規劃逐步擴編專區服務人力，期望帶動南台灣高資產金融服務、專業人才與在地就業的正向循環。未來南山人壽將持續在合法、洗錢防制與風險控管基礎上，穩健推動專區試辦業務，擴大南山人壽的服務深度與廣度，全方位滿足客戶需求，支持政府打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。