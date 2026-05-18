油價漲勢再起 新台幣貶破31.6元後升0.6分作收

中東衝突未解，國際油價漲勢再起，引發投資人對通膨的擔憂，並押注美國聯準會延後降息，甚至不排除再次升息。美元指數高檔盤整，亞幣相對承壓，新台幣兌美元今天盤中貶破31.6元價位，不過尾盤翻揚，收盤收在31.545元，微升0.6分，終止連4貶。

美伊戰爭未見解決跡象，油價勁揚讓市場通膨疑慮升高，美股15日主要指數全面收低。

台股今天早盤一度大跌逾千點，不過聯發科、被動元件和低軌衛星強勢，台積電跌幅收斂，台股終場加權指數下跌280.54點，收在40891.82點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.57元，早盤反映台股下挫、熱錢流出，匯價迅速貶破31.6元，最低觸及31.645元，午後因出口商加大拋匯力道，貶幅持續收斂，央行也於尾盤調節，新台幣由貶翻升，收在31.545元，台北及元太外匯市場總成交金額17.795億美元。

外匯交易員指出，川習會已經落幕，目前看來對金融市場影響有限，投資人更為關注國際油價飆漲的外溢效果，尤其今年聯準會貨幣政策可能轉向，市場對聯準會降息預期明顯降溫，甚至開始押注再度升息，美元獲得支撐，亞幣相對承壓。

外匯交易員接著表示，近期台股多頭行情仍在，只是漲多修正，值得注意的是，如果美國聯準會轉為升息，美國科技股表現料將受抑，連帶影響台灣股匯市；目前市場氛圍多空交雜，外資呈雙向操作，新台幣匯價陷入整理。

短線而言，新台幣匯率走勢仍取決於美伊戰事發展、台股及外資動向。外匯交易員表示，本週估新台幣續於31.350元至31.700元區間盤整，靜待消息面進展，為市場提供新的指引。