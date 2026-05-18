亞資中心即將滿周年 彭金隆今日南下視察四家機構

金管會主委彭金隆今日前往高雄視察「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」，在專區即將屆滿一周年之際瞭解各業別試辦業務推動情形，彭金隆實地訪視華南銀行和台北富邦銀行2家銀行，以及南山人壽和第一金投信。

彭金隆訪查時，華南銀行的公股董事長陳芬蘭和民股副董事長林知延，以及華南銀行總經理黃俊智出面接待，第一金投信董事長、投信公會理事長尤昭文，還有南山人壽董事長尹崇堯也都親自接待來訪的金管會官員。

目前高雄專區已有57家金融機構獲准進駐，包括銀行、證券、投信投顧及保險業者，金管會盤點，多項試辦業務已展現初步成效，並且出具至今年三月底的各項統計數字。

在銀行業授信融資業務(包括Lombard Lending、自行質借、保費融資等)方面，金管會統計已累計動撥2314件，貸款餘額達新臺幣417億元。銀行辦理家族辦公室業務累計辦理139家，受託管理資產規模達802億元。投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金的多通路試辦業務，共上架9檔境外基金，投資人持有金額達28.67億元。

此外，在保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，已累計有效契約175件，總保費收入達25億元。

金管會表示，專區設立的初衷係為鼓勵業者透過實務經驗累積穩健前行，尤其應秉持落實專區揭牌典禮所提「三要一不」原則，要做好風險管控，要落實內控及洗錢防制，要培育人才，及不做惡性競爭。

受訪視之金融機構均表示，在風險控管方面，已強化洗錢防制教育訓練，並將持續精進客戶盡職審查、交易監控及高風險客戶管理等機制；在人才培育方面，為因應高資產客戶服務及家族財富管理需求增加，已持續擴大相關人力配置，並強化專業人才培育，包括派員參與國際金融學院相關課程，以及鼓勵員工考取國際專業證照，以持續提升資產管理及高資產客戶服務能量。

銀行業者於訪視過程中也特別分享家族辦公室服務案例及跨境服務案例。銀行表示，高資產客戶對家族財富傳承、資產配置及稅務規劃等具有殷切需求，透過家族辦公室服務，銀行得於高雄專區針對家族整合跨領域的商品與服務，有效協助客戶進行資產傳承及財富規劃，滿足客戶對跨代傳承之需求。

另在跨境金融服務方面，由於客戶在海外擁有企業或資產，如何規劃管理跨境資產向為客戶痛點，本次銀行可透過高雄專區實現一站式完成海外開戶及服務流程，使客戶無須親赴海外辦理，確實大幅降低時間與成本。